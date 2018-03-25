Тушенные овощи

Тушенные овощиИнгредиенты

Кабачки: 1 штукаПомидоры черри: 6 штукЛук-порей: 1 штукаКрасный сладкий перец: 1 штукаОливковое масло: 10 млМорковь: 1 штука

Инструкция приготовления

Режем кабачок и перец квадратиками среднего размера. У лука нужна только белая часть, режем кольцами. Черри разрежаем на четвертинки, морковь трем на крупной терке. На разогретую сковороду наливаем оливковое масло, овощи кладем в следующей последовательности: лук, морковь, кабачок, перец, черри. Солим. В конце можно добавить чеснок. Тушим примерно 20–25 минут.