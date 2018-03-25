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Рыба под помидорами
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Рыба под помидорами 

Eda.ru 1 час назад
Фото: Eda.ru
Рыба под помидорамиИнгредиенты
Филе трески: 1 кгСыр: 200 гПомидоры: 500 гМайонез: 250 гЧеснок: 3 зубчикаЛимон: 1/2 штуки
Инструкция приготовления
Рыбное филе помыть, обсушить, нарезать порционно, сбрызнуть лимонным соком. Майонез смешать с половиной сыра, мелко нарезанными помидорами, измельчённым чесноком. Подготовленные куски рыбы уложить в форму (противень), смазанную маслом, на рыбу выложить соус. Сверху посыпать блюдо оставшимся сыром и запечь в предварительно разогретой духовке в течение 30 минут.
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