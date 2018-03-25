Блины с семгой и плавленым сыром

Ингредиенты

Блины: 2 штукиСлабосоленая семга: 200 гПлавленый сыр: 1 банка

Инструкция приготовления

Блины намазать сыром, выложить тонко нарезанную семгу, завернуть в рулетики и нарезать на порции.