Лепешки с рыбой 

Простой рецепт рыбных лепешек с цукини.
Уровень сложности
Средне
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Ингредиенты:
2 средних цукини 1 ст. ложка растительного масла
1/4 ч. ложки порошка чили соль и перец (по вкусу)
2 лайма 500 г филе морского окуня
1/2 cтакана измельченных листьев петрушки + веточки для украшения
8 лепешек тортильяс
1 спелый авокадо (очистить, косточку удалить, нарезать тонкими ломтиками)
1/2 стакана густого соуса сальса (или аджики)
Способ приготовления
Подготовка: 10 минут
Время приготовления: 25 минут
Количество: 4 порции
1. Подогрейте духовку до 200°С. Нарежьте цукини пластинками толщиной 5 см, далее каждую порежьте на 8 кусочков. Разложите на противень, полейте маслом, посыпьте приправой чили, посолите и смешайте. Гтовьте 10 минут.
2. Из одного лайма выдавите одну ст. ложку сока. Другой лайм порежьте на дольки, отложите. Подвиньте цукини на противне в сторону. На место цукини выложите филе окуня. Сбрызните его соком лайма, высыпьте 2 ст. ложки петрушки и посолите. Готовьте 10 минут.
3. Оберните лепешки влажные бумажные полотенца, расположите в форму и грейте в течение одной минуты в микроволновке, чтобы они стали пластичными.
4. Поломайте рыбу на большие куски, разложите вместе с цукини на лепешки. Сверху выложите ломтики авокадо и петрушку. Подавайте с дольками лайма и сальсой. Приятного аппетита!
В каждой порции: 365 калорий, 29 г белков, 14 г жиров, 42 мг холестерина