Лепешки с рыбой

Простой рецепт рыбных лепешек с цукини.

Уровень сложности

Средне

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Ингредиенты:

2 средних цукини 1 ст. ложка растительного масла

1/4 ч. ложки порошка чили соль и перец (по вкусу)

2 лайма 500 г филе морского окуня

1/2 cтакана измельченных листьев петрушки + веточки для украшения

8 лепешек тортильяс

1 спелый авокадо (очистить, косточку удалить, нарезать тонкими ломтиками)

1/2 стакана густого соуса сальса (или аджики)

Способ приготовления

Подготовка: 10 минут

Время приготовления: 25 минут

Количество: 4 порции

1. Подогрейте духовку до 200°С. Нарежьте цукини пластинками толщиной 5 см, далее каждую порежьте на 8 кусочков. Разложите на противень, полейте маслом, посыпьте приправой чили, посолите и смешайте. Гтовьте 10 минут.

2. Из одного лайма выдавите одну ст. ложку сока. Другой лайм порежьте на дольки, отложите. Подвиньте цукини на противне в сторону. На место цукини выложите филе окуня. Сбрызните его соком лайма, высыпьте 2 ст. ложки петрушки и посолите. Готовьте 10 минут.

3. Оберните лепешки влажные бумажные полотенца, расположите в форму и грейте в течение одной минуты в микроволновке, чтобы они стали пластичными.

4. Поломайте рыбу на большие куски, разложите вместе с цукини на лепешки. Сверху выложите ломтики авокадо и петрушку. Подавайте с дольками лайма и сальсой. Приятного аппетита!

В каждой порции: 365 калорий, 29 г белков, 14 г жиров, 42 мг холестерина