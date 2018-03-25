В Приморье в январе-феврале 2018 года оптовые поставщики продали 38 тысяч тонн рыбы

Суммарный оборот оптовой торговли превысил показатель 2017 года.

Оборот оптовой торговли организаций всех видов деятельности в январе-феврале 2018 года составил 165,4 млрд рублей, что в товарной массе выше объема соответствующего периода прошлого года на 1,8%.

При этом деятельность субъектов малого предпринимательства в формировании оборота оптовой торговли значительно превысила долю участия остальных организаций (68%), передает пресс-служба Приморскстата.

С начала года организациями с основным видом экономической деятельности «оптовая торговля», не являющихся субъектами малого предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 15 человек, реализовано: мазута топочного — 286 тыс. тонн, топлива дизельного — 70, рыбы и продуктов рыбных переработанных (без консервов) — 38, мяса и мяса птицы — восемь, сахара, муки — по семь, колбасных изделий — пять, масла растительного и кондитерских изделий — по три, молока — 1,5 тыс. тонн.