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Названо самое доступное средство для улучшения внешности
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Названо самое доступное средство для улучшения внешности 

МедикФорум 41 минуту назад
Фото: МедикФорум
Достаточно проводить на солнце несколько минут в день, чтобы начать лучше выглядеть и даже помолодеть. Солнечные ванны восполняют рекомендованную суточную потребность человеческого организма в витамине D. При том, что основная функция витамина D заключается в поддержании баланса кальция и фосфора в крови, «побочным эффектом» такой деятельности становится улучшение состояния кожи и ее молодость, мнение ученых об этом опубликовал журнал Lady Health. По данным МедикФорума, специалисты рекомендуют проводить на солнце с целью синтеза витамина D в организме хотя бы 10-15 минут в день и как минимум дважды в неделю. Научные данные свидетельствуют, что благодаря таким солнечным ваннам кожа становится не только внешне помолодевшей. Вырабатываемый под действием солнца витамин D помогает при лечении псориаза. Этот витамин сдерживает распространение кожных клеток, из которых формируются псориастические участки, а также делает более эффективной реакцию иммунной системы на повышенную активность клеток псориаза. Многие исследователи сегодня сходятся также в мнении о том, что витамин D повышает защиту организма от кожных форм рака. Помимо солнца пополнению запасов витамина D в организме человека способствует употребление ряда продуктов — молочных изделий и различных видов рыбы. Ранее специалисты рассказывали о том, что введение в ежедневный рацион питания нескольких простых продуктов эффективно способствует оздоровлению сердца — они рекомендовали есть фасоль, темный шоколад, льняное масло и другие доступные продукты.
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