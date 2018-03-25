Вкусные оладьи на завтрак

Простой рецепт оладьев с грецкими орехами. Порадуйте родных и близких вкусным завтраком!

Ингредиенты

Мука

150 г льняное семя

70 г грецкие орехи

50 г разрыхлитель

1 ч. л.

соль

0,5 ч. л.

кефир (2%)

300 мл кленовый сироп

60 мл яйцо

1 шт растительное масло

для жарки

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Время готовки

45 мин Количество персон

4 чел Уровень сложности

Легко

Кухня

Американская

В кофемолке размельчите муку.

В одной миске перемешайте пшеничную и льняную муку, орехи, разрыхлитель и соль.

В другой миске размешайте кефир, кленовый сироп и яйцо. Добавьте полученную массу в смесь сухих ингредиентов. Тщательно перемешайте.

Подогрейте сковороду и и добавьте растительного масла. Жарьте оладьи с двух сторон на небольшом огне, при необходимости вливайте масло.

Готовые оладьи разложите по тарелкам и полейте кленовым сиропом. Приятного аппетита!