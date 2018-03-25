Вкусные оладьи на завтрак 

Простой рецепт оладьев с грецкими орехами. Порадуйте родных и близких вкусным завтраком!
Ингредиенты
Мука
150 г льняное семя
70 г грецкие орехи
50 г разрыхлитель
1 ч. л.
соль
0,5 ч. л.
кефир (2%)
300 мл кленовый сироп
60 мл яйцо
1 шт растительное масло
для жарки
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Время готовки
45 мин Количество персон
4 чел Уровень сложности
Легко
Кухня
Американская
В кофемолке размельчите муку.
В одной миске перемешайте пшеничную и льняную муку, орехи, разрыхлитель и соль.
В другой миске размешайте кефир, кленовый сироп и яйцо. Добавьте полученную массу в смесь сухих ингредиентов. Тщательно перемешайте.
Подогрейте сковороду и и добавьте растительного масла. Жарьте оладьи с двух сторон на небольшом огне, при необходимости вливайте масло.
Готовые оладьи разложите по тарелкам и полейте кленовым сиропом. Приятного аппетита!