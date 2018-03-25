«Этим можно наесться»: Валерия Лукьянова показала, чем кормит своего мужа

32-летняя интернет-звезда, фотомодель и певица Валерия Лукьянова — убежденная вегетарианка, которая против употребления любой пищи животного происхождения. Она много тренируется и уделяет большое внимание тому, что ест. Но поклонники красавицы часто спрашивают, как к ее образу жизни и питанию относится муж, ведь они считают, что он не может обойтись без мяса. Знаменитость решила доказать, что фанаты заблуждаются и на самом деле ее супруг употребляет разнообразную пищу.

Валерию Лукьянову за идеальные параметры тела и лицо называют «живой Барби». Ее часто упрекают в злоупотреблении пластикой, которую она отрицает, утверждая, что ее необычная внешность, в частности тонкая талия — результат работы над собой — правильного питания и занятий спортом. Фотомодель решила рассказать и даже показать, чем питается ее муж, который, как оказалось, разделяет ее взгляды и также отказался от пищи животного происхождения: «Вот часто слышу от мужчин, мол, без мяса жизнь не мила и так далее. Мужик не наестся без мяса. Но мясо животных для меня ничем не отличается от мяса человека. Для меня это абсолютно идентично! Лично я никогда не связала бы свою жизнь с мужчиной, который ест мясо и морепродукты! Для меня общение с такими людьми (близкое) неприемлемо вообще!»

Красавица продемонстрировала, что готовит своему мужу, с которым она более 10 лет в браке. Она старается не показывать его общественности, так как он далек от публичности. Известно, что речь идет о бизнесмене Дмитрии Шкрабове: «Поверьте, этим прекрасно можно наесться. А я не люблю низких и худых. Так что это обед для высокого мужчины в теле… Обратите внимание, что тут предложено… На первом фото — один запеченный картофель без масла, с баклажанами, сыром и вегетарианскими сосисками. Второе — салат с рукколой и черри, авокадо, лук, орех пекан, соус тэрияки, помидор обычный».

Лукьянова даже опубликовала фото вегетарианских сосисок, чтобы пользователи соцсетей убедились, что в продаже есть и такой вид этих популярных колбасных изделий. Многие подписчики удивились, что можно употреблять в пищу сытные и вкусные блюда. Валерия подчеркнула, что они еще и очень полезны для здоровья: «Если есть здоровую правильную пищу и не есть трупы, можно выглядеть в два раза моложе своего возраста. Я вам серьезно говорю. Так что подумайте над этим. Конечно, молодость важна не для всех, но приятно когда тебе 40, а человек принимает за 25-летнего, не так ли? То же самое относится и к девушкам».

Подписчики интернет-звезды обсуждают ее позицию: «Зачем быть вегетарианцем и есть сосиски вегетарианские? Значит, тяга все же есть к мясу. Для меня истинное вегетарианство — это отказ от любого напоминания мяса. А вы едите поддельные трупы». «Веганы не отказываются от вкуса, они отказываются от убийства. Никто никого не обманывает». «Умница, я полностью с тобой согласна. Я вегетарианка 12 с лишним лет и муж мой тоже недавно стал».

«Мне лично тяжело общаться с людьми, которые едят мясо». «Мои знакомые постоянно мне говорили, что нужно есть мясо и какой там белок, и как плохо быть вегетарианкой и тому подобное. Я устала им объяснять, я устала кому-то что-то доказывать. Я лучше избавлю себя от такого общения непонимания и негатива, хотя я никогда не пытаюсь навязать кому-то свое мнение насчет мяса».

Валерия Лукьянова долгое время употребляет только дары природы — пищу растительного происхождения. Но она признается, что порой ей сложно находить для себя нужные продукты.