Ракетчиков Западного военного округа в Ленобласти накормили белорусскими драниками и юцем

В ракетном соединении Западного военного округа, которое дислоцируется в Ленинградской области, устроили «День белорусской кухни». Главным блюдом стали традиционные для «картофельной республики» драники, а на первое подавали суп с лапшой, сообщает пресс-служба ЗВО.

«Королем» вторых блюд стал юц, который представляет собой свиной или говяжий желудок, начиненный смесью из крупы и мяса. На десерт ракетчики попробовали блины, пироги и караваи с квасом и фруктово-ягодными компотами.

Дни национальной кухни в воинских частях и образовательных учреждениях Западного военного округа проводятся раз в месяц для разнообразия питания, сплочения коллективов, укрепления их морального и боевого духа.