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Ракетчиков Западного военного округа в Ленобласти накормили белорусскими драниками и юцем
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Ракетчиков Западного военного округа в Ленобласти накормили белорусскими драниками и юцем 

Интересант 1 час назад
В ракетном соединении Западного военного округа, которое дислоцируется в Ленинградской области, устроили «День белорусской кухни». Главным блюдом стали традиционные для «картофельной республики» драники, а на первое подавали суп с лапшой, сообщает пресс-служба ЗВО.
«Королем» вторых блюд стал юц, который представляет собой свиной или говяжий желудок, начиненный смесью из крупы и мяса. На десерт ракетчики попробовали блины, пироги и караваи с квасом и фруктово-ягодными компотами.
Дни национальной кухни в воинских частях и образовательных учреждениях Западного военного округа проводятся раз в месяц для разнообразия питания, сплочения коллективов, укрепления их морального и боевого духа.
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