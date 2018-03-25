Ещё
Самые простые способы вернуть губам привычный цвет
Далее:
Читайте также:
Ещё

Самые простые способы вернуть губам привычный цвет 

МедикФорум 2 часа назад
Фото: МедикФорум
Индийские косметологи назвали несколько способов решения проблемы слишком темных или обесцвеченных губ. Для этого они предлагают только натуральные методики. Нанесите комбинацию из лимонного сока и меда на губы. Лимонный сок обладает натуральным отбеливающим свойством, а при смешивании с мёдом он эффективно осветляет губы, что позволяет им проявлять натуральный цвет. Нелишним будет отшелушивание губ и удаление омертвевшей кожи простым сахарным скрабом. Его можно сделать за счёт сочетания чайной ложки белого или коричневого сахара с медом или оливковым маслом до появления пасты. Нежно втирайте эту пасту в губы и впоследствии удаляйте. Картофель используется для осветления кожи, включая и уменьшение выраженности шрамов. Он содержит катехолазу — натуральный фермент, известный способностью уменьшать темный цвет губ. Нежно втирайте в губы картофельный сок и оставляйте его на ночь. Полезными косметологи считают гранатовый и свекольный соки, которые широко применяются для обретения естественного оттенка губ в натуральной косметике. Можно наносить на ночь одну разновидность сока или сразу две. Солнцезащитный крем и оксид цинка абсолютно необходимы для регулярного использования на губах, так как они предотвращают их потемнение или обесцвечивание. После консультации с опытным дерматологом воспользуйтесь отбеливающими кремами, который тоже могут помочь. Не забывайте о важности увлажнения губ, особенно если они слишком потемнели. Используйте высококачественные бальзамы для губ с увлажняющими ингредиентами вроде кокосового и миндального масла. Делайте массаж губ с миндальным маслом или с помощью кубиков льда, чтобы усилить приток крови к этой зоне лица. Налегайте на витамин C и пищевые добавки, которые его содержит. Наконец, уделяйте внимание рациону, особенно тем продуктам, которые содержат много витамина C вроде цитрусовых, брокколи, клубники, киви, брюссельской капусты, перца, манго и папайи. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
МедикФорум: последние новости
Ученые рассказали о слиянии белка и лекарства Названы продукты, которые готовят и едят неправильно Названы супер-полезные продукты для сердца среди доступных
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ученые рассказали, кому нельзя есть чеснок46
11 звезд, которым нельзя показываться в бикини98
5 научных фактов о случайном сексе19
Диагноз по ладони: о каких болезнях говорят руки
Волочкова показала, как моется в бане248
Видео
00:43
Как сделать прическу в фольклорном стиле
Мода
00:57
Как сделать макияж для селфи
Красота
01:40
Волочкова показала, как моется в бане
Звёзды
00:58
Как сделать масло для ногтей в домашних условиях
Красота
00:43
Чехова похудела и показала откровенное фото
Звёзды
03:03
Долина показала грудь в экстремальном декольте
Звёзды
00:57
Как сделать макияж в фиолетовых тонах
Красота
02:23
Как орех! Упражнения для бедер, которые работают
Здоровье
00:22
Так выглядит пресс Канделаки после двух родов
Звёзды
01:00
Тимати и Шишкова объединились ради дочери
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение