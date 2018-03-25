Самые простые способы вернуть губам привычный цвет

Индийские косметологи назвали несколько способов решения проблемы слишком темных или обесцвеченных губ. Для этого они предлагают только натуральные методики. Нанесите комбинацию из лимонного сока и меда на губы. Лимонный сок обладает натуральным отбеливающим свойством, а при смешивании с мёдом он эффективно осветляет губы, что позволяет им проявлять натуральный цвет. Нелишним будет отшелушивание губ и удаление омертвевшей кожи простым сахарным скрабом. Его можно сделать за счёт сочетания чайной ложки белого или коричневого сахара с медом или оливковым маслом до появления пасты. Нежно втирайте эту пасту в губы и впоследствии удаляйте. Картофель используется для осветления кожи, включая и уменьшение выраженности шрамов. Он содержит катехолазу — натуральный фермент, известный способностью уменьшать темный цвет губ. Нежно втирайте в губы картофельный сок и оставляйте его на ночь. Полезными косметологи считают гранатовый и свекольный соки, которые широко применяются для обретения естественного оттенка губ в натуральной косметике. Можно наносить на ночь одну разновидность сока или сразу две. Солнцезащитный крем и оксид цинка абсолютно необходимы для регулярного использования на губах, так как они предотвращают их потемнение или обесцвечивание. После консультации с опытным дерматологом воспользуйтесь отбеливающими кремами, который тоже могут помочь. Не забывайте о важности увлажнения губ, особенно если они слишком потемнели. Используйте высококачественные бальзамы для губ с увлажняющими ингредиентами вроде кокосового и миндального масла. Делайте массаж губ с миндальным маслом или с помощью кубиков льда, чтобы усилить приток крови к этой зоне лица. Налегайте на витамин C и пищевые добавки, которые его содержит. Наконец, уделяйте внимание рациону, особенно тем продуктам, которые содержат много витамина C вроде цитрусовых, брокколи, клубники, киви, брюссельской капусты, перца, манго и папайи. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)