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Трофье Аль Пест
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Трофье Аль Пест 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
Вам понадобится:
Макароны Трофье (можно заменить их похожими) — 120 г  Песто (без пармезана) — 45 г  Оливковое масло — 20 г  Лук-шалот — 10 г  Кенийская фасоль — 20 г  Розовый перец — 1 г  — Базилик — 2 г  Приготовление:
Смешать базилик, кенийскую фасоль, оливковое масло, арахис и чеснок. Все пропустить через блендер. Получается зеленая консистенция — песто. Отдельно пожарить на сковородке лук-шалот на оливковом масле. Макароны Трофье сварить и по готовности переместить в сковороду и перемешать с маслом и луком-шалот. Затем снять с огня и добавить песто, перемешать, подать на тарелке, украсить кенийской фасолью, заправить базиликом и розовым перцем.
Фото: архив ресторана
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