Трофье Аль Пест

Вам понадобится:

Макароны Трофье (можно заменить их похожими) — 120 г Песто (без пармезана) — 45 г Оливковое масло — 20 г Лук-шалот — 10 г Кенийская фасоль — 20 г Розовый перец — 1 г — Базилик — 2 г Приготовление:

Смешать базилик, кенийскую фасоль, оливковое масло, арахис и чеснок. Все пропустить через блендер. Получается зеленая консистенция — песто. Отдельно пожарить на сковородке лук-шалот на оливковом масле. Макароны Трофье сварить и по готовности переместить в сковороду и перемешать с маслом и луком-шалот. Затем снять с огня и добавить песто, перемешать, подать на тарелке, украсить кенийской фасолью, заправить базиликом и розовым перцем.

Фото: архив ресторана