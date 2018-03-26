Продукт недели: банан

5 интересных фактов В бананах натуральные сахара представлены фруктозой, сахарозой и глюкозой. Комплекс витаминов, пищевых волокон и органических кислот делает этот продукт незаменимым в детском питании. Особенно много в этом плоде калия и магния, которые необходимы для бесперебойной работы сердца, головного мозга и мышц. Всего пара бананов в день может полностью удовлетворить потребности организма в этих микроэлементах. Бананы трудно назвать диетическим продуктом, однако диетологи рекомендуют включать сладкие плоды в состав многих диет. Дело в том, что бананы очень питательны и хорошо справляются с чувством голода. Магний в бананах помогает поддерживать сосуды в тонусе, препятствует образованию тромбов за счет того, что устраняет излишнюю вязкость крови и активизирует кровообращение. Железо препятствует развитию анемии, а витамины С и Е являются сильнейшими антиоксидантами. Бананы не рекомендуют лицам с плохим пищеварением и синдромом раздраженного кишечника, так как мучнистые плоды могут вызвать вздутие живота, ощущение тяжести и переполнения желудка. Исключить экзотический фрукт из рациона рекомендуется тем, кто перенес инсульт, инфаркт или страдает от проявлений тромбофлебита, так как бананы обладают способностью сгущать кровь. Сушеные бананы рекомендуют при лечении анемии, запоров, хронических заболеваний ЖКТ, в них много витамина С, который помогает противостоять простудным заболеваниям и вирусным инфекциям. Сушеные плоды помогают нормализовать давление и быстро восстановить силы после изнурительных спортивных тренировок. Рисовая каша на кокосовом молоке с карамельным бананом и корицей от ресторана Moregrill Вам понадобится: рис — 300 г вода — 200 г молоко кокосовое — 230 г сахар — 17 г соль — 2 г кокосовая стружка — 20 г корица — 15 г Для карамельного банана: банан — 1 шт. сахар — 20 г Приготовление: Смешать кокосовое молоко с водой, довести до кипения, всыпать рис и варить на медленном огне, постоянно помешивая, до готовности (минут 15-18). Добавить сахарный песок и соль. Приготовление карамельного банана: Банан очистить, нарезать вдоль и пополам, посыпать сахаром. Кашу выложить в тарелку, сверху выложить банан. Украсить все кокосовой стружкой и посыпать корицей. Приятного аппетита!