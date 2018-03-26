Чем накормить младенца?

Для новорожденного младенца и в первые годы жизни лучшего питания, чем материнское молоко, не существует. К сожалению, не всегда есть возможность для естественного вскармливания, и тогда самым важным становится выбор качественной молочной смеси, заменяющей грудное молоко.

Немного науки

В основе молочной смеси — собственно, молоко коров. И его качество зависит от того, чем этих коров кормили, как их доили, как обрабатывали все технологическое оборудование — от фермы до завода.

При этом важно знать, что малышам до трех лет, даже после завершения грудного вскармливания, педиатры не рекомендуют давать чистое коровье молоко — только специальные смеси на его основе, они адаптированы под потребности малышей разного возраста. Особое внимание при их изготовлении уделяется молоку. Например, в Финляндии для производства детских сухих молочных смесей Valio Baby используется исключительно молоко, собранное на собственных фермах Valio. На каждом этапе — от сбора молока и поставки его на современный завод в Лапинлахти, где Valio Baby производится, до выпуска готового продукта — качество сырья тщательно контролируется в специальной лаборатории.

Для производства смесей Valio Baby используется только молоко сорта Elite, требования к качеству которого превосходят требования к молоку высшего сорта в России и странах ЕС

Корова, ты здорова?

На фермах Valio действуют особые программы контроля молочных ферм и молочных хозяйств. С ветеринарной точки зрения финские коровы — одни из самых здоровых в Европе. Здесь отсутствуют многие инфекционные заболевания скота, которые пока есть в других странах. Финское законодательство (впрочем, как и все нормы Евросоюза) запрещает использование во время выращивания коров гормонов роста, а также их нельзя кормить генномодифицированными кормами, да и давать им антибиотики «для профилактики» в Финляндии также категорически запрещено. Если какая-то корова заболела и нуждается в антибактериальной терапии, то ее молоко до окончания лечения в производство не поступает.

Именно поэтому качеству детских молочных смесей Valio Baby, произведенных в Финляндии, можно смело доверять. Они не только содержат все нужные малышу витамины, минералы для полноценного развития, пребиотик ГОС и лютеин, но и НЕ содержат ничего опасного для здоровья.

Не только малышам!

А вы знаете, что нежный вкус молочной смеси Valio Baby может понравиться не только малышам, но и всей семье? Ведь, как говорят потребители, больше всего по вкусу она напоминает растаявшее сливочное мороженое… Ведь бывает, что в пачке остается немного смеси — что же с ней делать? Конечно, вкусные десерты и выпечку, которая порадует и подросших детей, и взрослых. Давайте приготовим шоколадные конфеты и печенье к чаю?

1 Шоколадные трюфели с черносливом

Нам понадобится:

300 г сухой смеси Valio Baby® 3 NutriValio™

180 г сливочного масла Viola

600 г чернослива

90 г какао-порошка

20 г сахарной пудры

немного мяты, фруктов и свежих ягод

А теперь готовим:

В чернослив добавьте 80 г какао-порошка, сливочное масло комнатной температуры, 260 г детского питания. Смешайте миксером до получения однородной массы. Затем уберите получившуюся массу в холодильник, чтобы она немного загустела.

Трюфельную массу разделите на небольшие кусочки, скатайте из них шарики и обваляйте часть в какао, часть в детском питании. Готовые трюфели вложите на сервировочное блюдо, украсьте ягодами, фруктами, мятой и по желанию посыпьте сахарной пудрой.

2 Печенье с шоколадной крошкой

Нам понадобится:

300 г смеси Valio Baby® 3 NutriValio™

100 г сладкосливочного масла Viola 82%

100 г шоколада

20 г сахарной пудры

10 г свежей мяты

150 г пшеничной муки

10 г разрыхлителя теста

4 яйца

фрукты и ягоды для сервировки

А теперь готовим:

Сливочное масло комнатной температуры взбить миксером, добавить яйца и продолжить взбивать до однородности. В полученную смесь добавить рубленый шоколад, муку, детское питание, разрыхлитель и замесить тесто. Затем переложить в кондитерский мешок и выложить на застеленный пергаментом противень в виде кружочков. Если нет такого мешка — просто выложить ложкой, смачивая ее холодной водой.

Выпекается такое печенье при температуре 180 градусов очень быстро — 14-16 минут. Как только оно будет готово, выкладывайте на сервировочное блюдо и украшайте на свой вкус мятой, ягодами и фруктами. По желанию можно посыпать сахарной пудрой.