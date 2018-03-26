«К чему яичницу в масле топить?»: Дарья Пынзарь показала завтрак для детей

Экс-участница скандального шоу «Дом-2» Дарья Пынзарь позиционирует себя как отличную домохозяйку и с радостью делится с публикой своими кухонными секретами. На этот раз блондинка приготовила яичницу детям, буквально утопив ее в масле во время жарки.

Супружеская чета Пынзарей довольно давно покинула проект, однако до сих пор многочисленные зрители продолжают наблюдать за жизнью эффектной блондинки Дарьи. Любопытно, что знаменитость считает себя, прежде всего, матерью и хранительницей очага, а потому часто показывает себя в роли хозяйки и делится с почитателями разными рецептами тех или иных блюд. И если некоторые ее рецепты содержат дорогие продукты, а потому подойдут лишь ценителям высокой кухни, то, по мнению почитателей, обыденные вещи Пынзарь и готовить-то не умеет.

Звезда шоу «Дом-2» приготовила своим детям на завтрак яичницу и позволила им самим сделать подачу эффектной. Однако все внимание подписчиков сконцентрировалось не на творческом подходе сыновей, а на первых секундах видео, где яичница еще жарилась на сковородке. Неравнодушные поклонницы подметили, что яйца буквально утопали в масле, что, как известно, делает блюдо совершенно не полезным. Учитывая, что Дарья ратует за здоровое питание, такой завтрак детям публика сети посчитала просто возмутительным.

Обеспокоенные наблюдатели сочли своим долгом дать полезные советы и пристыдить за количество масла в сковороде, отмечая, что детям такая еда уж точно противопоказана. «А зачем столько масла? К чему яичницу в масле топить?» «Даша не умеет готовить, вот масла и налила от души» «Сколько масла, бедные яйца» «Для двух яиц достаточно смазать сковороду тремя каплями масла» «Дашуль, а почему так много масла в сковороде? Яйца в нём прям плавают! Разве это не вредно?» «Очень много масла для жарки яиц, для детской печени вредно» «Даш, ну как вы так готовите, у вас же яичница плавает в масле» «Зачем столько масла, ужас, у нее такая сковорода, что может и без масла приготовить»

Публикация от Darya Pinzar (@darya_pinzar86) 25 Мар 2018 в 1:03 PDT К слову, девушку критикуют не только за навыки кулинарии, но и за манеру одеваться. Ведь если для светских мероприятий откровенные наряды еще понятны, то на прогулки с детьми, по мнению почитателей, необходимо одеваться скромнее. Однако Дарья не считает нужным прятать свою фигуру и отдает предпочтение провокационным нарядам и крошечным купальникам, которые совершенно не оставляют никакой тайны, открывая всему миру аппетитные формы.