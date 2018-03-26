15 кулинарных лайфхаков от Гордона Рамзи

Даже самые качественные ингредиенты и изысканные рецепты не спасут ваши блюда, если вы не знаете хитростей известных шефов. Учиться у профессионалов всегда приятно и интересно: делимся самыми крутыми лайфхаками от создателя «Адской кухни» Гордона Рамзи

Гордон Рамзи рекомендует добавлять соль в яичницу в самом конце ее приготовления. Если вы посолите ее слишком рано, текстура блюда получится резиновой и жесткой, потому что соль быстро выведет из яиц влагу.

Если вы купили много зелени и хотите использовать ее для приготовления своих блюд в течение недели, храните ее в емкостях с водой, чтобы сохранить ее свежесть и аппетитный вид.

Перед тем, как использовать растительное масло, разогрейте сковороду, чтобы она начала немного дымиться. Затем, на свой вкус приправив стейк и добавив соль и перец, смажьте его маслом и выложите на сковороду. Обжаривайте мясо по 2,5 минуты с каждой стороны.

Чтобы безболезненно удалить жгучие семена из перца чили, покатайте их между ладонями перед тем, как срезать верхушку. Таким образом, когда вы начнете чистить перчики, семена сами легко выпадут наружу.

Используйте стебельки от зелени, чтобы разнообразить вкус оливкового масла. Вымойте и высушите их, залейте теплым оливковым маслом, закройте тару и оставьте настаиваться.

Чтобы готовить было приятно и легко, следите за тем, чтобы кухонные ножи всегда были острыми. Гордон Рамзи советует точить их после каждого использования или же перед ним.

Если вы купили незрелые фрукты, вы всегда можете ускорить процесс их созревания. Положите фрукты в бумажный пакет «в компании» с бананом и оставьте пакет в темном месте. Банан поможет соседним фруктам быстрее поспеть.

Гордон Рамзи советует использовать стручки ванили, чтобы сделать обычный сахар еще более ароматным. Просто добавьте их в тару, где хранится ваш сахар.

Чтобы добиться хрустящей корочки у картофеля, сначала отварите его, а затем немного обваляйте в муке перед тем, как отправить в духовку.

Если вы никак не можете «попасть» на идеальный ананас, Гордон Рамзи советует попробовать следующий способ определения его спелости: выдерните один из него листочков. Если он легко отделился от плода, ананас будет сладким и вкусным.

Чтобы не плакать все время, пока вы будете чистить и резать лук, не удаляйте его корень в течение всего процесса, а обрежьте его только тогда, когда вы уже нарежете лук.

Чтобы идеально нарубить чеснок на мелкие кусочки, добавьте немного соли: она поможет разрушить волокна чеснока, и резать его будет гораздо легче.

Чтобы организовать процесс готовки и не замусорить все окружающее пространство, всегда держите под рукой пакетик, куда вы будете быстро сбрасывать очистки и прочий мусор вместо того, чтобы каждый раз ходить к большой корзине.

Перед готовкой обязательно дайте мясу постоять в тепле, чтобы оно стало комнатной температуры. Так вы сможете смело ориентироваться на время приготовления, указанное в рецепте и, соответственно, получите идеальное блюдо.

Чтобы рис получился рассыпчатым и не слипался, Гордон Рамзи настоятельно рекомендует промывать его перед приготовлением в дуршлаге под проточной холодной водой.