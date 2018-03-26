Чем заправлять салаты: 7 новых соусов 

Соусы — неотъемлемая часть идеального обеда или ужина. Они становятся финальным штрихом, который обогащает вкус супа, второго блюда или закуски. Соусов так много, что экспериментировать, пробовать новое и искать любимые гастрономические сочетания можно бесконечно.
Делимся подборкой классных соусов, которые станут удачным дополнением к вашим любимым блюдам и закускам. Берите на заметку!
Вам понадобятся:
Яйцо — 3 шт.
Лимонный сок — 1 ст. л.
Соль — 1/2 ч. л.
Сливочное масло — 10 ст. л.
Отделите белки от желтков — вам потребуются только желтки.
Растопите сливочное масло в сотейнике на медленном огне (но не кипятите его).
Отправьте желтки, лимонный сок и соль в чашу блендера и взбивайте, пока желтки не побледнеют.
Влейте масло тонкой струйкой, продолжая взбивать на медленной скорости.
Выключите блендер и попробуйте соус — если вам не хватает соли или лимонного сока, добавьте их.
Используйте соус в течение часа (до употребления оставьте соус в теплом месте, например, рядом с плитой).
Вам понадобятся:
Оливковое масло — 3 ст. л.
Репчатый лук — 1/2 шт.
Томаты — 8 шт.
Чеснок — 6 зубчиков
Лавровый лист — 1 шт.
Сухое красное вино — 1/2 стакана
Мед — 1 ст. л.
Сушеный базилик — 2 ч. л.
Сушеный орегано — 1 ч. л.
Сушеный майоран — 1 ч. л.
Соль — 1 ч. л.
Черный молотый перец — 1/2 ч. л.
Семена фенхеля (по желанию) — 1/4 ч. л.
Молотый красный перец — 1/4 ч. л.
Бальзамический уксус — 2 ч. л.
Нагрейте оливковое масло в кастрюле на среднем огне.
Лук мелко нарежьте и отправьте в сковороду. Обжаривайте до мягкости около 5 минут.
Добавьте мелко нарезанные помидоры, измельченный чеснок и лавровый лист. Доведите до кипения, уменьшите огонь до среднего и готовьте, пока помидоры не размягчатся, около 30 минут.
Влейте красное вино. Добавьте мед, базилик, орегано, майоран, соль, черный перец, семена фенхеля и измельченный красный перец. Снова доведите до кипения, затем уменьшите огонь и готовьте еще 30 минут.
Добавьте бальзамический уксус, перемешайте, перелейте в мисочку и подавайте к столу.
Вам понадобятся:
Оливковое масло — 1/2 чашки
Измельченный чеснок — 4 зубчика
Красный перец чили хлопьями — по вкусу
Морская соль — по вкусу
Черный молотый перец — по вкусу
Тертый твердый сыр — 1/3 чашки
Рубленая петрушка — 2 ст. л.
Багет — для подачи
В небольшой миске смешайте оливковое масло, измельченный чеснок и красный перец чили хлопьями. Размешайте, надавливая ложкой на чеснок.
Добавьте тертый твердый сыр и рубленую петрушку. Снова хорошенько размешайте.
Посолите, поперчите по вкусу.
Оставьте при комнатной температуре на 15 минут.
Подавайте к столу с ломтиками багета.
Вам понадобятся:
Апельсин, цедра — 1 шт.
Сок апельсиновый, свежевыжатый — 1/4 стакана
Сахар — 1/4 стакана
Мед — 1 ст. л.
Клюква (свежая или размороженная) — 350 г Нагрейте апельсиновый сок и мед в сковороде на среднем огне до температуры, чуть выше комнатной, и до полного растворения меда около 2 минут. Не кипятите.
Добавьте к смеси клюкву, цедру, сахар и доведите до кипения. Убавьте огонь до среднего, периодически помешивая, пока соус не загустеет, около 20 минут. Помешивание необходимо, чтобы соус не прикипел к кастрюле. Чтобы сделать соус более густым, можно растолочь несколько ягод клюквы. Готовьте еще 2-3 минуты.
Этот рецепт в меру терпкий: если хотите более сладкий соус, добавьте больше сахара или меда по вкусу.
Остудите соус перед подачей. Храните в закрытой банке в холодильнике не больше недели, или заморозьте в морозильной камере, чтобы использовать позднее.
Вам понадобятся:
Крапива — 3 пучка
Грецкие или кедровые орешки — 2-3 горсти
Оливковое масло — 5-7 ст. л.
Пармезан — 4 ст. л.
Соль — по вкусу
Перетереть в блендере крапиву с оливковым маслом.
Добавить орешки, соль и пармезан. Перетирать до однородной массы. Подавать свежим или хранить в вакуумной банке.
Вам понадобятся:
Лимон — 1/2 шт.
Яичный желток — 1 шт.
Молоко — 200 мл Мука — 1 ст. л.
Горчица — 1 ст. л.
Оливковое масло — 1 ст. л.
Куркума — 1/2 ч. л.
Морская соль — по вкусу
Свежемолотый черный перец — по вкусу
Разогрейте молоко в сотейнике на среднем огне.
Добавьте муку и варите, мешая, в течение 3 минут.
Снимите с огня и добавьте желток, не переставая мешать.
Добавьте сок половины лимона, масло, горчицу и куркуму, продолжая интенсивно мешать.
Приправьте солью и перцем.
Перед подачей остудите.
Вам понадобятся:
Греческий йогурт — 1 чашка
Рубленая кинза — 2 ст. л.
Нарезанные томаты — 2 ст. л.
Рубленый репчатый лук — 1 ст. л.
Молотый имбирь — 1/2 ч. л.
Измельченный чеснок — 1/ ч. л.
Соль — по вкусу
Смешайте греческий йогурт с кинзой и томатами в небольшой миске.
Добавьте лук, имбирь и чеснок. Хорошенько перемешайте.
Перед подачей к столу посолите.