Чем заправлять салаты: 7 новых соусов

Соусы — неотъемлемая часть идеального обеда или ужина. Они становятся финальным штрихом, который обогащает вкус супа, второго блюда или закуски. Соусов так много, что экспериментировать, пробовать новое и искать любимые гастрономические сочетания можно бесконечно.

Делимся подборкой классных соусов, которые станут удачным дополнением к вашим любимым блюдам и закускам. Берите на заметку!

Вам понадобятся:

Яйцо — 3 шт.

Лимонный сок — 1 ст. л.

Соль — 1/2 ч. л.

Сливочное масло — 10 ст. л.

Отделите белки от желтков — вам потребуются только желтки.

Растопите сливочное масло в сотейнике на медленном огне (но не кипятите его).

Отправьте желтки, лимонный сок и соль в чашу блендера и взбивайте, пока желтки не побледнеют.

Влейте масло тонкой струйкой, продолжая взбивать на медленной скорости.

Выключите блендер и попробуйте соус — если вам не хватает соли или лимонного сока, добавьте их.

Используйте соус в течение часа (до употребления оставьте соус в теплом месте, например, рядом с плитой).

Вам понадобятся:

Оливковое масло — 3 ст. л.

Репчатый лук — 1/2 шт.

Томаты — 8 шт.

Чеснок — 6 зубчиков

Лавровый лист — 1 шт.

Сухое красное вино — 1/2 стакана

Мед — 1 ст. л.

Сушеный базилик — 2 ч. л.

Сушеный орегано — 1 ч. л.

Сушеный майоран — 1 ч. л.

Соль — 1 ч. л.

Черный молотый перец — 1/2 ч. л.

Семена фенхеля (по желанию) — 1/4 ч. л.

Молотый красный перец — 1/4 ч. л.

Бальзамический уксус — 2 ч. л.

Нагрейте оливковое масло в кастрюле на среднем огне.

Лук мелко нарежьте и отправьте в сковороду. Обжаривайте до мягкости около 5 минут.

Добавьте мелко нарезанные помидоры, измельченный чеснок и лавровый лист. Доведите до кипения, уменьшите огонь до среднего и готовьте, пока помидоры не размягчатся, около 30 минут.

Влейте красное вино. Добавьте мед, базилик, орегано, майоран, соль, черный перец, семена фенхеля и измельченный красный перец. Снова доведите до кипения, затем уменьшите огонь и готовьте еще 30 минут.

Добавьте бальзамический уксус, перемешайте, перелейте в мисочку и подавайте к столу.

Вам понадобятся:

Оливковое масло — 1/2 чашки

Измельченный чеснок — 4 зубчика

Красный перец чили хлопьями — по вкусу

Морская соль — по вкусу

Черный молотый перец — по вкусу

Тертый твердый сыр — 1/3 чашки

Рубленая петрушка — 2 ст. л.

Багет — для подачи

В небольшой миске смешайте оливковое масло, измельченный чеснок и красный перец чили хлопьями. Размешайте, надавливая ложкой на чеснок.

Добавьте тертый твердый сыр и рубленую петрушку. Снова хорошенько размешайте.

Посолите, поперчите по вкусу.

Оставьте при комнатной температуре на 15 минут.

Подавайте к столу с ломтиками багета.

Вам понадобятся:

Апельсин, цедра — 1 шт.

Сок апельсиновый, свежевыжатый — 1/4 стакана

Сахар — 1/4 стакана

Мед — 1 ст. л.

Клюква (свежая или размороженная) — 350 г Нагрейте апельсиновый сок и мед в сковороде на среднем огне до температуры, чуть выше комнатной, и до полного растворения меда около 2 минут. Не кипятите.

Добавьте к смеси клюкву, цедру, сахар и доведите до кипения. Убавьте огонь до среднего, периодически помешивая, пока соус не загустеет, около 20 минут. Помешивание необходимо, чтобы соус не прикипел к кастрюле. Чтобы сделать соус более густым, можно растолочь несколько ягод клюквы. Готовьте еще 2-3 минуты.

Этот рецепт в меру терпкий: если хотите более сладкий соус, добавьте больше сахара или меда по вкусу.

Остудите соус перед подачей. Храните в закрытой банке в холодильнике не больше недели, или заморозьте в морозильной камере, чтобы использовать позднее.

Вам понадобятся:

Крапива — 3 пучка

Грецкие или кедровые орешки — 2-3 горсти

Оливковое масло — 5-7 ст. л.

Пармезан — 4 ст. л.

Соль — по вкусу

Перетереть в блендере крапиву с оливковым маслом.

Добавить орешки, соль и пармезан. Перетирать до однородной массы. Подавать свежим или хранить в вакуумной банке.

Вам понадобятся:

Лимон — 1/2 шт.

Яичный желток — 1 шт.

Молоко — 200 мл Мука — 1 ст. л.

Горчица — 1 ст. л.

Оливковое масло — 1 ст. л.

Куркума — 1/2 ч. л.

Морская соль — по вкусу

Свежемолотый черный перец — по вкусу

Разогрейте молоко в сотейнике на среднем огне.

Добавьте муку и варите, мешая, в течение 3 минут.

Снимите с огня и добавьте желток, не переставая мешать.

Добавьте сок половины лимона, масло, горчицу и куркуму, продолжая интенсивно мешать.

Приправьте солью и перцем.

Перед подачей остудите.

Вам понадобятся:

Греческий йогурт — 1 чашка

Рубленая кинза — 2 ст. л.

Нарезанные томаты — 2 ст. л.

Рубленый репчатый лук — 1 ст. л.

Молотый имбирь — 1/2 ч. л.

Измельченный чеснок — 1/ ч. л.

Соль — по вкусу

Смешайте греческий йогурт с кинзой и томатами в небольшой миске.

Добавьте лук, имбирь и чеснок. Хорошенько перемешайте.

Перед подачей к столу посолите.