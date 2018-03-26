Здоровое питание: в школах Кыргызстана вводят новое меню

В Кыргызстане все больше школ вводят новое меню. Это результат программы сотрудничества с Всемирной продовольственной организацией и Россией. Стали ли вкуснее обеды учеников, узнала корреспондент телеканала «МИР 24» Жазгуль Каримова.

Уроки правильного питания в обычной сельской школе. Детям объясняют, почему мясо нельзя запивать чаем и как полезно есть овощи. Такие занятия проводят постоянно.

В школьной столовой в это время готовят правильную еду. Сотрудники прошли тренинги по здоровому питанию. Теперь гороховый суп — без пережаренных овощей, булочки — без разрыхлителей, из обогащенной муки. Ученики говорят: стало вкуснее.

«Мне здесь нравятся макароны с морковью и гороховый суп», — говорит ученица Айдана Султангазиева.

Диетические мифы

Можно ли есть после шести?

«Раньше я учился на Иссык-Куле, там нам не давали каши. Мы ели булочки и пили чай. Здесь мне больше нравится. Дома гороховый суп редко готовят, поэтому я сейчас все съел. Но больше всего я люблю плов», — признался ученик Эржан.

Теперь в школьном меню есть и плов, и несколько видов каш, компоты и котлеты. Все продумано так, чтобы дети с пищей получали необходимые витамины. Качество контролируют специалисты из России и Всемирной продовольственной программы ООН

«Мы планируем прийти еще в 500 школ. Здесь не только комплексный подход, не только поставка питания и оборудования, но улучшение и санитарных норм», — рассказал посол Российской Федерации в Кыргызстане Андрей Крутько

«Вместе с Институтом отраслевого питания России разработаны много рецептов, которые используются в школьном питании. Это тоже очень важно. Кроме того, правительством введены штатные единицы поваров», — отметила министр образования Кыргызстана Гульмира Кудайбердиева

В ближайшие пять лет Россия готова выделить еще 10 млн долларов. На эти деньги в школьных столовых установят новое оборудование, а в сельские еще поведут воду и электричество.

В Кыргызстане также планируют открыть четыре центра для повышения квалификации поваров.

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