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Антипохмельное мороженое изобрели в Южной Корее
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Антипохмельное мороженое изобрели в Южной Корее 

Мир24 1 час назад
В Южной Корее в продаже появилось необычное мороженое. Данное лакомство не только вкусное и питательное, но и приносит пользу организму, помогая справиться с симптомами похмелья. Об этом пишет издание The Korea Times.
Как сообщается, мороженое носит название Gyeondyo-bar, что можно перевести «Не переживай, держись». У него фруктовая оболочка со вкусом грейпфрута, а начинка содержит замороженный сок из плодов конфетного дерева. Именно это вещество прекрасно справляется с симптомами абстинентного синдрома. Лакомство придумали местные специалисты.
Два года назад сообщалось, что в соседней Северной Корее разработали алкогольный напиток, не вызывающий похмелья. Он получил название Koryo Liquor. Основной секрет напитка заключается в использовании настойки высококачественных корней многолетнего растения женьшень, а также замене традиционного сахара на обожженный клейкий рис. Эффект похмелья при употреблении напитка отсутствует именно благодаря тонизирующему действию этих двух ингредиентов.
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