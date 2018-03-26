Антипохмельное мороженое изобрели в Южной Корее

В Южной Корее в продаже появилось необычное мороженое. Данное лакомство не только вкусное и питательное, но и приносит пользу организму, помогая справиться с симптомами похмелья. Об этом пишет издание The Korea Times.

Как сообщается, мороженое носит название Gyeondyo-bar, что можно перевести «Не переживай, держись». У него фруктовая оболочка со вкусом грейпфрута, а начинка содержит замороженный сок из плодов конфетного дерева. Именно это вещество прекрасно справляется с симптомами абстинентного синдрома. Лакомство придумали местные специалисты.

Два года назад сообщалось, что в соседней Северной Корее разработали алкогольный напиток, не вызывающий похмелья. Он получил название Koryo Liquor. Основной секрет напитка заключается в использовании настойки высококачественных корней многолетнего растения женьшень, а также замене традиционного сахара на обожженный клейкий рис. Эффект похмелья при употреблении напитка отсутствует именно благодаря тонизирующему действию этих двух ингредиентов.

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