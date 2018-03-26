Как сохранить свежесть и упругость кожи с помощью трав: 10 рецептов

Sobesednik.ru выяснил, какие именно растения помогают от различных заболеваний кожи.

У травотерапии всегда были, есть и будут свои поклонники. Для них мы публикуем рецепты для здоровой и красивой кожи. Итак, сколько вешать в граммах?

1. При экземе

Шалфей лекарственный (листья) — 10,0 Подорожник большой (листья) — 10,0 Крапива двудомная (листья) — 10,0 Полынь горькая (трава) — 5,0 Тысячелистник обыкновенный (трава) — 15,0 Зверобой продырявленный (трава) — 15,0 Хвощ полевой (трава) — 15,0 Кукурузные столбики с рыльцами — 10,0 Можжевельник обыкновенный (плоды) — 16,0 Принимать по половине-трети стакана настоя 3 раза в день до еды.

2. При нейродермите и экземе

Крапива двудомная (листья) — 10,0 Душица обыкновенная (трава) — 10,0 Череда трехраздельная (трава) — 15,0 Фиалка трехцветная (трава) — 10,0 Ромашка аптечная (цветки) — 10,0 Тимьян ползучий (трава) — 10,0 Хвощ полевой (трава) — 10,0 Валериана лекарственная (корень) — 15,0 Солодка голая (корень) — 10,0 Принимать по половине-трети стакана настоя 3 раза в день до еды.

3. Для лечения витилиго

Зверобой продырявленный (трава) — 20,0 Календула лекарственная (цветки) — 10,0 Шалфей лекарственный (трава) — 20,0 Душица обыкновенная (трава) — 10,0 Ромашка аптечная (цветки) — 10,0 Подорожник большой (лист) — 15,0 Крапива двудомная (листья) — 15,0 Принимать по трети-половине стакана настоя 3 раза в день до еды.

4. При псориазе

Череда трехраздельная (трава) — 15,0 Бузина черная (цветки) — 10,0 Зверобой продырявленный (трава) — 15,0 Чистотел большой (трава) — 5,0 Девясил высокий (корни) — 10,0 Аир обыкновенный (корни) — 15,0 Кукурузные столбики с рыльцами — 10,0 Брусника обыкновенная (листья) — 10,0 Хвощ полевой (трава) — 10,0 Принимать по полстакана настоя утром и вечером после еды.

5. При трофических язвах на почве тромбофлебита

Подорожник большой (лист) — 15,0 Кориандр посевной (плоды) — 15,0 Зверобой продырявленный (трава) — 20,0 Череда трехраздельная (трава) — 10,0 Сушеница болотная (трава) — 10,0 Солодка голая (корень) — 20,0 Принимать по трети стакана настоя 3 раза в день после еды.

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6. При гнойничковых заболеваниях кожи

Календула лекарственная (цветки) — 15,0 Подорожник большой (лист) — 15,0 Ромашка аптечная (цветки) — 10,0 Шалфей лекарственный (трава) — 15,0 Зверобой продырявленный (трава) — 20,0 Девясил высокий (корень) — 15,0 Хвощ полевой (трава) — 10,0 Принимать по трети-четверти стакана настоя или отвара 3 раза в день до еды.

7. При лечении трудно заживающих ран Хвощ полевой (трава) — 30,0 Ромашка аптечная (цветки) — 30,0 Зверобой продырявленный (трава) — 40,0 Пить в виде отвара по трети-четверти стакана 3 раза в день или использовать для компрессов.

8. Для лечения экссудативного диатеза

Солодка голая (корень) — 10,0 Лопух большой (корень) — 15,0 Одуванчик обыкновенный (корень) — 15,0 Череда трехраздельная (трава) — 30,0 Марена красильная (корень) — 30,0 Принимать по 1–2 стакана отвара утром.

9. Для лечения обыкновенных угрей

Лопух большой (корень) — 30,0 Девясил высокий (корень) — 30,0 Зверобой продырявленный (трава) — 40,0 Принимать по 2–3 стакана отвара в день.

10. Для лечения облысения

Лопух большой (корни) — 15,0 Зверобой продырявленный (трава) — 15,0 Череда трехраздельная (трава) — 15,0 Бессмертник песчаный (цветки) — 10,0 Ромашка аптечная (цветки) — 10,0 Кукурузные столбики с рыльцами — 10,0 Пижма обыкновенная (цветки) — 10,0 Аралия маньчжурская (корни) — 15,0 Принимать по трети-половине стакана настоя за 30 мин. до еды 3 раза в день.

Важно!

Используйте рецепты только после того, как врач поставит вам диагноз! Рецепты народной медицины должны быть строго индивидуальны, и применять их надо, учитывая свои особенности.