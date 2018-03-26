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Как сохранить свежесть и упругость кожи с помощью трав: 10 рецептов
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Как сохранить свежесть и упругость кожи с помощью трав: 10 рецептов 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Фото: ИД "Собеседник"
Sobesednik.ru выяснил, какие именно растения помогают от различных заболеваний кожи.
У травотерапии всегда были, есть и будут свои поклонники. Для них мы публикуем рецепты для здоровой и красивой кожи. Итак, сколько вешать в граммах?
1. При экземе
Шалфей лекарственный (листья) — 10,0  Подорожник большой (листья) — 10,0  Крапива двудомная (листья) — 10,0  Полынь горькая (трава) — 5,0  Тысячелистник обыкновенный (трава) — 15,0  Зверобой продырявленный (трава) — 15,0  Хвощ полевой (трава) — 15,0  Кукурузные столбики с рыльцами — 10,0  Можжевельник обыкновенный (плоды) — 16,0  Принимать по половине-трети стакана настоя 3 раза в день до еды.
2. При нейродермите и экземе
Крапива двудомная (листья) — 10,0  Душица обыкновенная (трава) — 10,0  Череда трехраздельная (трава) — 15,0  Фиалка трехцветная (трава) — 10,0  Ромашка аптечная (цветки) — 10,0  Тимьян ползучий (трава) — 10,0  Хвощ полевой (трава) — 10,0  Валериана лекарственная (корень) — 15,0  Солодка голая (корень) — 10,0  Принимать по половине-трети стакана настоя 3 раза в день до еды.
3. Для лечения витилиго
Зверобой продырявленный (трава) — 20,0  Календула лекарственная (цветки) — 10,0  Шалфей лекарственный (трава) — 20,0  Душица обыкновенная (трава) — 10,0  Ромашка аптечная (цветки) — 10,0  Подорожник большой (лист) — 15,0  Крапива двудомная (листья) — 15,0  Принимать по трети-половине стакана настоя 3 раза в день до еды.
4. При псориазе
Череда трехраздельная (трава) — 15,0  Бузина черная (цветки) — 10,0  Зверобой продырявленный (трава) — 15,0  Чистотел большой (трава) — 5,0  Девясил высокий (корни) — 10,0  Аир обыкновенный (корни) — 15,0  Кукурузные столбики с рыльцами — 10,0  Брусника обыкновенная (листья) — 10,0  Хвощ полевой (трава) — 10,0  Принимать по полстакана настоя утром и вечером после еды.
5. При трофических язвах на почве тромбофлебита
Подорожник большой (лист) — 15,0  Кориандр посевной (плоды) — 15,0  Зверобой продырявленный (трава) — 20,0  Череда трехраздельная (трава) — 10,0  Сушеница болотная (трава) — 10,0  Солодка голая (корень) — 20,0  Принимать по трети стакана настоя 3 раза в день после еды.
Фото: Shutterstock
6. При гнойничковых заболеваниях кожи
Календула лекарственная (цветки) — 15,0  Подорожник большой (лист) — 15,0  Ромашка аптечная (цветки) — 10,0  Шалфей лекарственный (трава) — 15,0  Зверобой продырявленный (трава) — 20,0  Девясил высокий (корень) — 15,0  Хвощ полевой (трава) — 10,0  Принимать по трети-четверти стакана настоя или отвара 3 раза в день до еды.
7. При лечении трудно заживающих ран  Хвощ полевой (трава) — 30,0  Ромашка аптечная (цветки) — 30,0  Зверобой продырявленный (трава) — 40,0  Пить в виде отвара по трети-четверти стакана 3 раза в день или использовать для компрессов.
8. Для лечения экссудативного диатеза
Солодка голая (корень) — 10,0  Лопух большой (корень) — 15,0  Одуванчик обыкновенный (корень) — 15,0  Череда трехраздельная (трава) — 30,0  Марена красильная (корень) — 30,0  Принимать по 1–2 стакана отвара утром.
9. Для лечения обыкновенных угрей
Лопух большой (корень) — 30,0  Девясил высокий (корень) — 30,0  Зверобой продырявленный (трава) — 40,0  Принимать по 2–3 стакана отвара в день.
10. Для лечения облысения
Лопух большой (корни) — 15,0  Зверобой продырявленный (трава) — 15,0  Череда трехраздельная (трава) — 15,0  Бессмертник песчаный (цветки) — 10,0  Ромашка аптечная (цветки) — 10,0  Кукурузные столбики с рыльцами — 10,0  Пижма обыкновенная (цветки) — 10,0  Аралия маньчжурская (корни) — 15,0  Принимать по трети-половине стакана настоя за 30 мин. до еды 3 раза в день.
Важно!
Используйте рецепты только после того, как врач поставит вам диагноз! Рецепты народной медицины должны быть строго индивидуальны, и применять их надо, учитывая свои особенности.
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