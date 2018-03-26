Фруктовые соки признаны смертельно опасными

Ученые из США сумели доказать, что в некоторых случаях употребление считающихся здоровым продуктом фруктовых соков может служить причиной преждевременной смерти.

В группе повышенного риска находятся граждане, старше 45 лет. Научные работники Университета Эмори в США организовали в сумме 6 экспериментов, посвященных непосредственно влиянию фруктовых соков на человеческий организм. Исследователи пришли к заключению, что такие напитки могут оказаться смертельно опасными.

В работе поучаствовали порядка 30 тысяч добровольцев, которые любят такие напитки, причем они не сталкивались с сахарным диабетом и их не волновали проблемы с сердечно-сосудистыми недугами. Перед началом эксперимента ученые тщательно оценили объемы поглощаемого сока в сутки и высчитали, сколько сахара он содержит. Наблюдение за участникам длилось более 6 лет, а все случаи их смерти были серьезно исследованы.

Помимо вероятной причины кончины человека, в учет принимали все возможные дополнительные факторы, например, пристрастие к спиртному, курение и даже уровень дохода. В итоге выяснилось, что ключевой причиной смерти испытуемых оказывалась ишемическая болезнь сердца, которая была ярко выражена у тех, кто выпивал более литра фруктового сока в течение суток.

В группу риска не попали те, кто выпивал меньше указанного объема напитка, а также на здоровье негативно повлияло наличие в рационе дополнительных продуктов со значительным содержанием сахара. Ученые отметили, что после 45 лет следует существенно сократить поглощение сока, а оптимальная его норма должна составлять не более 50 мг в сутки.