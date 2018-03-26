Ещё
Фруктовые соки признаны смертельно опасными
Далее:
Читайте также:
Ещё

Фруктовые соки признаны смертельно опасными 

Anews 23 минуты назад
Фото: depositphotos.com
Ученые из США сумели доказать, что в некоторых случаях употребление считающихся здоровым продуктом фруктовых соков может служить причиной преждевременной смерти.
В группе повышенного риска находятся граждане, старше 45 лет. Научные работники Университета Эмори в США организовали в сумме 6 экспериментов, посвященных непосредственно влиянию фруктовых соков на человеческий организм. Исследователи пришли к заключению, что такие напитки могут оказаться смертельно опасными.
В работе поучаствовали порядка 30 тысяч добровольцев, которые любят такие напитки, причем они не сталкивались с сахарным диабетом и их не волновали проблемы с сердечно-сосудистыми недугами. Перед началом эксперимента ученые тщательно оценили объемы поглощаемого сока в сутки и высчитали, сколько сахара он содержит. Наблюдение за участникам длилось более 6 лет, а все случаи их смерти были серьезно исследованы.
Помимо вероятной причины кончины человека, в учет принимали все возможные дополнительные факторы, например, пристрастие к спиртному, курение и даже уровень дохода. В итоге выяснилось, что ключевой причиной смерти испытуемых оказывалась ишемическая болезнь сердца, которая была ярко выражена у тех, кто выпивал более литра фруктового сока в течение суток.
В группу риска не попали те, кто выпивал меньше указанного объема напитка, а также на здоровье негативно повлияло наличие в рационе дополнительных продуктов со значительным содержанием сахара. Ученые отметили, что после 45 лет следует существенно сократить поглощение сока, а оптимальная его норма должна составлять не более 50 мг в сутки.
Anews: последние новости
Как пьют чай различные народы мира Перекус: диетические продукты, которые можно есть после 18:00 Правило двух минут, или простой способ справиться с ленью
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ученые рассказали, кому нельзя есть чеснок55
11 звезд, которым нельзя показываться в бикини102
Диагноз по ладони: о каких болезнях говорят руки1
5 научных фактов о случайном сексе21
Волочкова показала, как моется в бане248
Видео
00:43
Как сделать прическу в фольклорном стиле
Мода
00:57
Как сделать макияж для селфи
Красота
01:40
Волочкова показала, как моется в бане
Звёзды
00:58
Как сделать масло для ногтей в домашних условиях
Красота
00:43
Чехова похудела и показала откровенное фото
Звёзды
03:03
Долина показала грудь в экстремальном декольте
Звёзды
00:57
Как сделать макияж в фиолетовых тонах
Красота
02:23
Как орех! Упражнения для бедер, которые работают
Здоровье
00:22
Так выглядит пресс Канделаки после двух родов
Звёзды
01:00
Тимати и Шишкова объединились ради дочери
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение