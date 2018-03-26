Худейте со вкусом: меню на понедельник от Светланы Шидловской

Постоянный эксперт рубрики Светлана Шидловская поделилась простыми и полезными рецептами, а также рассказала, почему нельзя есть в спешке.

Завтрак

Омлет с грибами

Яичные белки — 3 шт. Шампиньоны — 50 г Нежирный сыр — 10 г Творог — 1 ст. л. Зелень Прованские травы

Шампиньоны мелко порежьте и обжарьте на сухой сковороде, пока не испарится вся жидкость. Яичный белок взбейте с прованскими травами, тертым сыром и творогом. Хорошо перемешайте и залейте этой смесью грибы. Готовый омлет посыпьте измельченной зеленью и подавайте с льняными хлебцами.

Перекус

Шоколадные сырники

Творог — 70 г Яичный белок — 1 шт. Миндальная сука — 16 г Какао-порошок — 10 г Разрыхлитель на кончике ножа Стевия

Смешайте творог, яичный белок и стевию. Миндальную муку просейте, добавьте разрыхлитель и какао-порошок. Соедините все ингредиенты и сформируйте сырники. Выпекайте в духовке при температуре 180 градусов до готовности.

Совет: Откажитесь от привычки есть на ходу или во время работы. Когда мы едим медленно, в спокойной обстановке, мозг быстрее получает сигнал о насыщении. А в спешке есть риск съесть гораздо больше, чем нужно.

Рис с морепродуктами

Бурый рис — 50 г Креветки — 50 г Мидии — 30 г Кокосовое молоко — 30 мл Морская соль

Морепродукты обжарьте на сухой сковороде, залейте кокосовым молоком и тушите под крышкой еще в течение 10 минут. Бурый рис отварите по инструкции, добавьте к морепродуктам. Тщательно перемешайте, посолите по вкусу и тушите под крышкой еще несколько минут. Подавайте, посыпав свежей зеленью.

Перекус

Хлебец с паштетом из кабачков

Для паштета: Кабачки — 70 г Лук — 30 г Творог — 40 г Чеснок Морская соль Прованские травы

Кабачки порежьте кубиками, приправьте специями. Обжарьте на сухой сковороде вместе с луком. Сложите овощи в блендер, добавьте творог и выдавленный чеснок. Смешайте до однородной массы и намажьте на цельнозерновой хлебец. Паштет можно остудить в холодильнике и использовать остатки во время завтрака, смазав овсяноблин.

Отварная индейка и капустный салат

Филе индейки — 100 г Капуста — 40 г Морковь — 40 г Лимонный сок — 1 ст. л. Укроп Прованские травы

Отварите филе индейки и нарежьте дольками. Для салата нашинкуйте капусту, потрите морковь и измельчите зелень. Перемешайте овощи и заправьте салат лимонным соком. Добавьте прованские травы по вкусу.