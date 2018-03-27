Худейте со вкусом: меню на вторник от Светланы Шидловской

Постоянный эксперт рубрики Светлана Шидловская составила сбалансированное меню на вторник.

Завтрак

Оладьи из брокколи с творогом

Брокколи — 70 г Яйцо — 1 шт. Рисовая мука — 2 ст. л. Творог — 30 г Зелень Морская соль

Отварите соцветия брокколи до готовности, слейте воду и измельчите в блендере. Переложите капусту в миску и смешайте с яйцом, молоком, мукой и зеленью. Приправьте тесто специями и перемешайте до однородности. Пожарьте оладьи на сухой сковороде и подавайте с муссом из творога и зелени.

Перекус

Салат из клубники и авокадо

Авокадо — 60 г Клубника — 50 г Миндаль — 10 г Лимонный сок Авокадо и клубнику порежьте кубиками. Миндаль обжарьте на сухой скороводе в течение 3-4 минут, остудите и измельчите. Смешайте все ингредиенты и заправьте лимонным соком.

Совет: Не бойтесь жиров в авокадо — в его состав входят полиненасыщенные жирные кислоты, которые помогают снизить уровень холестерина в крови. Эти же кислоты активно помогают организму бороться с лишним весом.

Гречневая лапша с семгой

Семга — 100 г Гречневая лапша — 50 г Стручковая фасоль — 30 г Бальзамический уксус — 1 ч. л. Морская соль Кунжут

На сухой сковороде обжарьте семгу и стручковую фасоль. Добавьте бальзамический уксус и готовьте еще пару минут. Гречневую лапшу отварите по инструкции и добавьте в сковороду. Посолите по вкусу и украсьте кунжутом.

Перекус

Творог с малиной

Салат с куриной грудкой

Куриная грудка — 80 г Руккола — 30 г Салат корн — 30 г Помидоры черри — 5 шт. Лимонный сок Куриную грудку нарежьте тонкими пластинами и обжарьте на сухой сковороде-гриль. Смешайте зелень и нарезанные пополам помидоры черри. Заправьте салат лимонным соком и каплей бальзамического уксуса.