Худейте со вкусом: меню на вторник от Светланы Шидловской 

Постоянный эксперт рубрики Светлана Шидловская составила сбалансированное меню на вторник.
Завтрак
Оладьи из брокколи с творогом
Брокколи — 70 г Яйцо — 1 шт. Рисовая мука — 2 ст. л. Творог — 30 г Зелень Морская соль
Отварите соцветия брокколи до готовности, слейте воду и измельчите в блендере. Переложите капусту в миску и смешайте с яйцом, молоком, мукой и зеленью. Приправьте тесто специями и перемешайте до однородности. Пожарьте оладьи на сухой сковороде и подавайте с муссом из творога и зелени.
Перекус
Салат из клубники и авокадо
Авокадо — 60 г Клубника — 50 г Миндаль — 10 г Лимонный сок Авокадо и клубнику порежьте кубиками. Миндаль обжарьте на сухой скороводе в течение 3-4 минут, остудите и измельчите. Смешайте все ингредиенты и заправьте лимонным соком.
Совет: Не бойтесь жиров в авокадо — в его состав входят полиненасыщенные жирные кислоты, которые помогают снизить уровень холестерина в крови. Эти же кислоты активно помогают организму бороться с лишним весом.
Гречневая лапша с семгой
Семга — 100 г Гречневая лапша — 50 г Стручковая фасоль — 30 г Бальзамический уксус — 1 ч. л. Морская соль Кунжут
На сухой сковороде обжарьте семгу и стручковую фасоль. Добавьте бальзамический уксус и готовьте еще пару минут. Гречневую лапшу отварите по инструкции и добавьте в сковороду. Посолите по вкусу и украсьте кунжутом.
Перекус
Творог с малиной
Салат с куриной грудкой
Куриная грудка — 80 г Руккола — 30 г Салат корн — 30 г Помидоры черри — 5 шт. Лимонный сок Куриную грудку нарежьте тонкими пластинами и обжарьте на сухой сковороде-гриль. Смешайте зелень и нарезанные пополам помидоры черри. Заправьте салат лимонным соком и каплей бальзамического уксуса.