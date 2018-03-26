В Тыве оленеводы делают сыр из молока важенок 

В Республике Тыва на оленях ездят не только в упряжке, но и верхом, используя специальное седло.
А еще у тувинцев-тоджинцев очень популярен сыр из молока важенок, который они делают в период, когда самка оленя ухаживает за теленком
Об этом рассказала на заседании ассоциации «Оленеводы мира» гостья из Тывы Светлана Демкина.
По ее словам, в Тоджинском районе, возле горной системы Восточные Саяны, компактно проживают 6 тысяч представителей КМНС. Из них оленеводством занимается 160 человек, а общее стадо насчитывает около 3 тысяч голов.
Причем это разновидность горно-таежных северных оленей, которые более крупные по размерам, чем их ямальские собратья.
— Доение важенок — это особенность таежного оленеводства, — пояснила она. — Вечером отлавливаем телят и оставляем на ночь привязанными, чтобы не сосали самок. А утром начинается дойка. В среднем одна важенка дает 400 граммов молока, жирностью почти как сливки — 22-23 процента. Затем наши мастерицы готовят из него сыр, по старинному, но простому рецепту. Это очень вкусное и полезное блюдо, любят все тувинцы.