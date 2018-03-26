Ещё
В Тыве оленеводы делают сыр из молока важенок
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Тыве оленеводы делают сыр из молока важенок 

Красный Север 2 часа назад
Фото: Красный Север
В Республике Тыва на оленях ездят не только в упряжке, но и верхом, используя специальное седло.
А еще у тувинцев-тоджинцев очень популярен сыр из молока важенок, который они делают в период, когда самка оленя ухаживает за теленком
Об этом рассказала на заседании ассоциации «Оленеводы мира» гостья из Тывы Светлана Демкина.
По ее словам, в Тоджинском районе, возле горной системы Восточные Саяны, компактно проживают 6 тысяч представителей КМНС. Из них оленеводством занимается 160 человек, а общее стадо насчитывает около 3 тысяч голов.
Причем это разновидность горно-таежных северных оленей, которые более крупные по размерам, чем их ямальские собратья.
— Доение важенок — это особенность таежного оленеводства, — пояснила она. — Вечером отлавливаем телят и оставляем на ночь привязанными, чтобы не сосали самок. А утром начинается дойка. В среднем одна важенка дает 400 граммов молока, жирностью почти как сливки — 22-23 процента. Затем наши мастерицы готовят из него сыр, по старинному, но простому рецепту. Это очень вкусное и полезное блюдо, любят все тувинцы.
Красный Север: последние новости
«Девушка с лицом старушки» из ЯНАО прошла детектор лжи у Шепелева Ноябряне мечтают об «Ашане», аквапарке и грибной поляне Палки не паспорт, на участке не пригодятся
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фруктовые соки признаны смертельно опасными53
Ученые рассказали, кому нельзя есть чеснок55
Диагноз по ладони: о каких болезнях говорят руки1
5 научных фактов о случайном сексе23
11 звезд, которым нельзя показываться в бикини102
Видео
00:43
Как сделать прическу в фольклорном стиле
Мода
00:57
Как сделать макияж для селфи
Красота
01:40
Волочкова показала, как моется в бане
Звёзды
00:58
Как сделать масло для ногтей в домашних условиях
Красота
00:43
Чехова похудела и показала откровенное фото
Звёзды
03:03
Долина показала грудь в экстремальном декольте
Звёзды
00:57
Как сделать макияж в фиолетовых тонах
Красота
02:23
Как орех! Упражнения для бедер, которые работают
Здоровье
00:22
Так выглядит пресс Канделаки после двух родов
Звёзды
01:00
Тимати и Шишкова объединились ради дочери
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение