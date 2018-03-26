10 самых вкусных бутербродов мира

В том или ином виде сэндвичи сегодня стали атрибутом практически любой страны или города. В каждом регионе существуют свои любимые способы сделать бутерброд, но некоторые из них стали настоящими звездами среди подобной еды. Мы нашли 10 главных сэндвичей, которые почитают во всем мире. Состав многих из них очень простой и их без труда можно воспроизвести у себя на кухне.

— Чорипан, Аргентина —

Классика аргентинской уличной еды. Название чорипан происходит от сочетания слов чоризо и хлеб. В состав классического чорипана входят колбаса чоризо и соус чемичурри. Именно последний отвечает за тот укинальный вкус, который сделал этот сэндвич известным на весь мир.

— Кубинский сендвич, США —

Этот сэндвич появился на свет с подачи кубинских эммигрантов во Флориде. Несмотря на название, от Кубы здесь нет ровным счетом ничего. Главными ингредиентами сэндвича являются два ломтика хлеба с корочкой, ветчина, жареная свинина, сыр, горчица и соленые огурцы.

— Вада пав, Индия —

Один из самых известных в мире вегетаринских сендвичей. Здесь роль начинки играют картофельные оладьи, которые кладутся между ломтиками хлеба. Дополняется все это букетом вкуса из чили, горчицы, имбиря, карри и традиционным соусом тамаринд чатни.

— Запеканка, Польша —

Если выразиться просто, то запеканка является польской вариацией пиццы. Это горячий бутерброд, увенчанный сыром, грибами и традиционными сандвич-ингредиентами — луком, перцем и колбасой. К здоровой пище подобное произведение отнести очень сложно, но у него множество почитателей по всему миру.

— Леберкезе, Австрия и Германия —

Основой этого бутерброда является мясной хлеб — блюдо, которое очень любят в этой части Европы. Название Leberkäse буквально переводится как «печень-сыр», хотя в Баварии блюдо традиционно не содержит ни печени, ни сыра. Как правило, бутерброд с мясным хлебом подается с горчицей.

— Францезина, Португалия —

Внешне францезина представляет собой сэндвич из белых хлебов квадратной формы, между которыми находится кусок мяса, ветчины или копченая колбаса. Все это было обкладывается нарезанными ломтиками сыра и обильно поливается томатным или пивным соусом.

— Крок-месье, Франция —

Главный артибут перекуса во французском стиле, крок-месье является неиpменным атрибутом меню практически каждого кафе во Франции. По существу, это сэндвич с сыром и ветчиной на гриле, который, тем не менее, имеет множество вариаций. Некоторые из них пропитываются яйцом, заправляются соусом бешамель и поливаются сыром грюйер.

— Гавайский тост, Германия —

Этот сэндвич был изобретен в 50-х годах XX века ведущим одного из первых кулинарных ТВ-шоу Клеменсом Вилменродом. Несмотря на название, из гавайского здесь только ананас, который дополняется вкусом ветчины.

— Катсу сандо, Япония —

Это блюдо, состоящее из жаренной в панировке котлеты катсу и хлеба, появилось в конце 19 века, когда в Японии усилилось культурное влияние Европы. Катсу обычно делается из свинины, но возможны и вариации из говядины или курицы.

— Бан ми, Вьетнам —

Этот бутерброд, в котором умело объединены европейские и вьетнамские гастрономические традиции, можно найти практически в любом месте Вьетнама. Состав бан ми может варьироваться, но есть несколько основных компонентов. Это свежий багет, ветчина, майонез, дайкон, перец, а также главный вьетнамский соус Нуок Чам.