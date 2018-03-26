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Учёные: Мясо тунца существенно снижает уровень холестерина
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Учёные: Мясо тунца существенно снижает уровень холестерина 

МедикФорум 1 час назад
Фото: МедикФорум
Учёные определили полезные для организма свойства тунца, заключающиеся в способности существенно понижать уровень холестерина. В мясе данной рыбы содержатся аминокислоты, роль которых для здоровья человека сложно переоценить. В пользу включения тунца в рацион говорят и вкусовые особенности морского продукта, и лёгкая усвояемость организмом. Диетологи не ограничивают его употребление в пищу временем суток, рекомендуя даже в качестве ужина. Вкус этой рыбы уникальный, мировые кулинары порой называют её «морской телятиной». Если же дети отказываются есть мясо тунца в обычном виде, его можно «замаскировать» в салате. Продукт богат витаминами E, D, K, группы B, Омега-3-кислотами, благодаря чему повышается иммунитет и укрепляется организм. Микроэлементы, содержащиеся в этой рыбе, укрепляют кости и зубы, активируют работу мозга. Как выяснил МедикФорум, новейшим исследованием учёные доказали пользу мяса тунца для повышения гемоглобина и регулировки уровня «вредного» холестерина, что предотвращает забивание артерий. Касательно энергетической ценности тунца, она составляет всего 139 килокалорий, что делает эту рыбу желанным продуктом в диетотерапии. На рынках Китая и Японии тунец продаётся на специально отведённых для него прилавках: таким образом местные жители пытаются подчеркнуть особый его статус. Однако злоупотребление данным морским продуктом нежелательно. Недельная норма для пищи — 2-3 раза. Максимальная польза от тунца возможна лишь при условии гармоничного сбалансированного питания, когда в недельном рационе присутствует не менее 25 разных продуктов. Именно такое меню является эффективным аналогом любых медикаментов, так как способно предотвратить гиповитаминоз и иные недуги, возникающие на фоне длительной зимы, отсутствия необходимого количества солнечных лучей и витаминов.
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