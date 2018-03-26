Кетчуп может заменить соус в ломтиках

Любители кетчупа смогут попробовать любимый соус в новой форме. Привычный кетчуп в бутылках заменят ломтики в отдельной упаковке, которые даже не нужно будет хранить в холодильнике

Новинка принадлежит американской компании "Bo’s Fine Foods", а конкретная идея — Эмили Уильямс из Лос-Анджелеса, соучредителю фирмы.

Она рассказала, что придумала соус в ломтиках во время работы в ресторане отца. Ей стало жаль выбрасывать тушеные овощи после приготовления обычного соуса, поэтому она смешала их, измельчила и высушила. Так получились пластинки со вкусом привычного всем кетчупа.

Такие ломтики можно брать с собой на обед, чтобы добавить в любимый бутерброд.

Сейчас вышли пробные образцы продукта, а компания собирает деньги через Kickstarter, чтобы запустить массовое производство ломтиков.

Новинка нашла своих энтузиастов, которые жертвуют деньги новаторам. Однако некоторые не приняли смелую идею и настаивают, чтобы кетчуп должен быть жидким.