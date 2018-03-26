«Есть более эффективные способы достижения целей стратегии здорового образа жизни»

«Мы осознаем, что потребители все больше беспокоятся о количестве сахара и калорий в наших продуктах и напитках. Поэтому наша стратегия направлена на то, чтобы информировать потребителя о содержании сахара и калорий в наших напитках и тем самым помочь ему контролировать объем потребляемого сахара. Также мы постепенно снижаем и само количество сахара в напитках. В рамках нашей стратегии мы анонсировали снижение сахара в Sprite, Fanta, Schweppes. За два последних года система Coca-Cola сократила количество сахара в более чем 250 напитках по всему миру.

Важно отметить, что мы полностью поддерживаем рекомендацию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), что каждый потребитель должен осознанно потреблять сахар и знать, что последний не должен превышать 10% от суточной нормы калорий на человека. И мы трансформируем наш бизнес для того, чтобы следовать рекомендациям ВОЗ. В настоящее время треть нашего портфеля брендов приходятся на долю напитков с низким содержанием сахара или вообще без него. Мы убеждены, что все продукты питания и напитки могут быть частью сбалансированного рациона питания.

Мы не поддерживаем введение дискриминационных налогов на безалкогольные напитки, так как уверены, что есть лучшие, более эффективные, способы достижения целей стратегии здорового образа жизни. Например, это включение в проект этой стратегии положений, основанных на лучших действующих практиках саморегулирования деятельности производителей пищевой продукции, направленных на здоровый образ жизни потребителей».

Фото: Summi from German Wikipedia, CC-BY-SA-3.0.