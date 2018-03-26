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Как в Пьемонте делают домашнюю пасту и почему она такая крутая
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Как в Пьемонте делают домашнюю пасту и почему она такая крутая 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Популярная уже и у нас паста (pasta) на своей родине, в Италии, повседневная еда. Но в разных регионах страны у нее свои особенности. На севере, в Пьемонте, самая знаменитая ее региональная разновидность называется тайярин (tajarin). Эти длинные узкие полоски по традиционной классификации относятся к типу яичной пасты. В кулинарных справочниках обычно указывают, что тесто для тайярина нужно замешивать из расчета одно яйцо на каждые 100 г муки, то есть десяток на килограмм, что уже немало.
Но в старину к деревенскому воскресному обеду для всей немаленькой семьи в такое тесто закладывали до 40 (!) желтков на один килограмм муки. Чтобы вымесить и раскатать такое крутое тесто, на помощь приходили мужчины, а потом уже женщины нарезали тонкие желто-оранжевые пласты на длинные и узкие полоски. Сегодня в меню многих пьемонтских ресторанов можно увидеть строку Tajarin di trenta uova, «тайярин на 30 яиц», и теперь вы уже знаете, что это значит.
Кстати, при случае посмотрите, как местные стряпухи эту самую пасту нарезают. Никакими новомодными машинками они не пользуются, а по старинке широкие ленты теста скатывают в рулон, который и режут поперек длинными острыми ножами.
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