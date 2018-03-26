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Оливковое масло и авокадо продлевают жизнь на годы
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Оливковое масло и авокадо продлевают жизнь на годы 

МедикФорум 2 часа назад
Фото: МедикФорум
Жиры растительного происхождения вроде тех, которые содержатся в авокадо и оливковом масле, могут увеличить продолжительность жизни на 25%. Именно на такой уровень данный рацион уменьшает вероятность преждевременной смерти. Еще совсем недавно мы очень боялись жирной пищи и настоятельно избегали продуктов, содержащих большое количество жиров. Теперь ситуация изменилась на противоположную. Ученые утверждают, что диета, которая состоит из жирных продуктов, уменьшает вероятность преждевременной смерти на 25%. Впрочем, не спешите бросаться к жирному мясу и молоку. Речь идет о растительных жирах вроде тех, которые содержатся в авокадо и оливковом масле. Именно их воздействие на продолжительность жизни изучали ученые из Гарвардского университета. Они выяснили, что содержащая растительные ненасыщенные жиры диета уменьшает вероятность преждевременной смерти по сравнению с теми видами питания, в которых данных нутриентов не хватало. Исследование гарвардских учёных проанализировало 22 года различных наблюдений, в ходе которых эксперты оценивали разнообразные жиры в питании и их влияние на продолжительность жизни. В целом, в этом исследовании приняли участие 93 000 мужчин и женщин. Ученые сопоставляли питательную ценность жиров растительного и животного происхождения, и это сравнение показало убедительные преимущества именно растительных мононенасыщенных жиров. Напомним, что больше всего животных жиров содержится в красном мясе, рыбе, яйцах и молочных продуктах. Даже если человек заменит всего 5% своих суточных калорий растительными жирами, то это уже увеличит продолжительность его жизни, как показало исследование. При этом жиры животного происхождения в комбинации с растительными жирами тоже положительно влияли на показатели долголетия. Однако растительная диета была значительно более полезной. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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