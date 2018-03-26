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Более 350 кг колбасы и мяса продали на «Ценопаде» в Серпухове
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Более 350 кг колбасы и мяса продали на «Ценопаде» в Серпухове 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Свыше 350 килограммов колбасы и мясных изделий продали на социальной ярмарке «Ценопад» в подмосковном Серпухове, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.
На ярмарке был представлен большой выбор продуктов по специальным социальным ценам. Кроме того, со скидкой до 70% можно было приобрести «Ценопадные продукты». В этот раз производители представили более 17 наименований продукции, на которую распространялась дополнительная скидка. В эту группу вошли сыр, чай, рыба, цветная и брюссельская капуста, инжир, сало и другие продукты.
«Самым популярным продуктом на «Ценопаде» стали колбасные и мясные изделия — продано более 350 килограммов. Кроме того, высоким спросом у покупателей пользовались кондитерские изделия — продано более 200 килограммов, также высоким спросом пользовались: молочная продукция, соленья, картофель, овощи и фрукты», — сообщил министр потребительского рынка и услуг региона Владимир Посаженников.
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