8 главных витаминов, способствующих похудению

Если ты пытаешься похудеть, но дело не движется, возможно, твоему организму не хватает витаминов. Часто женщины так измучивают себя диетами, что организм просто теряет способность сжигать жир (равно как и откладывать его). Поэтому вес остается стабильным.

Вот на какие вещества нужно обратить внимание.

Витамин C Укрепляет иммунитет, снижает уровень холестерина в крови и активизирует внутриклеточные обменные процессы (например, помогает переводить глюкозу в энергию).

В каких продуктых содержится: шиповник, облепиха, зелень петрушки, киви, цитрусовые, черная смородина, красная рябина, красный перец, лук, томаты, салат, капуста, брокколи, брюссельская капуста, цветная капуста, картофель, печень, почки

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Витамин D Обеспечивает нормальную работу сердца и сосудов, а также помогает усваивать фосфор и кальций. Кальций, в свою очередь, активно участвует в процессе расщепления жировой ткани.

yandex_ad_1 В каких продуктах содержится: рыбий жир, печень трески, жирная сельдь, кета, скумбрия, семга, куриный желток, грибы лисички, речной и морской окунь, камбала, щука, сыр, творог, сливочное масло, грибы сморчки.

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Витамины В2 (рибофлавин) и В6 (пиридоксин)

Освобождают энергию жиров, белков и углеводов, а также способствуют правильной работе щитовидной железы.

B2 (рибофлавин) содержится в таких продуктах: печень, говядина, яичный желток, кисломолочные продукты, лук-порей, картофель, сыр, творог, капуста, свежий горох, миндаль, зеленая фасоль, помидоры, репа, пророщенная пшеница

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B6 (пиридоксин) содержится в таких продуктах: кедровые орехи, фасоль, облепиха, грецкий орех, тунец, скумбрия, сардина, печень, гранат, фундук, пшено, сладкий перец, курица.

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Витамин В3 (ниацин)

Играет важную роль в правильной работе желудка и кишечника. Его недостаток может привести к запорам и изжогам. Также он незаменим в процессах обмена белков и холестерина.

B3 (ниацин) содержится в таких продуктах: белые грибы, шампиньоны, фисташки, арахис, фундук, кукуруза, брокколи, картофель, морковь, помидоры, щавель, куриные яйца, красная рыба, курица, кофе

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Витамин В5 (пантотеновая кислота)

Принимает участие во многих реакциях обмена веществ и поддерживает синтез «хорошего» холестерина, гормонов, жирных кислот. Кроме того, он активизирует реакцию превращения жиров в энергию.

yandex_ad_2 B5 (пантотеновая кислота) содержится в таких продуктах: куриный желток, горох, арахис, пшеничные отруби, семга, авокадо, фасоль, чечевица, сыры Рокфор и Камамбер, семечки, грецкий орех, кинза, сладкая кукуруза.

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Холин

Холин относится к витаминам группы В. Он способствует производству карнитина — кислоты, сжигающей жир.

Холин содержится в таких продуктах: куриный желток, печень, пророщенная пшеница, пророщенный рис, жареный орахис, овсянка, мясо, белокочанная капуста, шпинат, апельсиновый сок.