Самарские депутаты хотят изменить федеральный закон, разрешающий продажу алкоголя ночью в общепите

Депутаты предлагают запретить розничную продажу алкоголя при оказании услуг общественного питания в ночное время. Это касается объектов, которые находятся в нежилых помещениях многоквартирных домов.

Председатель Самарской губернской думы Виктор Сазонов отметил, что законодательная инициатива была принята и будет направлена в субъекты Приволжского федерального округа.

"У нас есть ассоциация законодателей в округе и, я надеюсь, что все регионы ПФО поддержат нашу инициативу, а это будет плюсом для принятия решения на уровне совета законодателей федерации и госдумы ", — подчеркнул он.

Кроме того, депутаты отметили, что будет подготовлена еще одна подобная инициатива. Она затронет объекты с общей площадью зала обслуживания посетителей менее 50 кв. м, которые расположены в нежилых помещениях многоквартирных домов, в том числе встроенных и встроенно-пристроенных.

Напомним, что 27 марта принят проект поправок в областной закон «О мерах по ограничению потребления (распития) алкогольной продукции», разрешающий ночную торговлю в местах общепита. Это было сделано в рамках приведения регионального закона в соответствие с федеральным, так как согласно законодательству РФ, субъекты России не могут устанавливать дополнительные ограничения времени.