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Самарские депутаты хотят изменить федеральный закон, разрешающий продажу алкоголя ночью в общепите
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Самарские депутаты хотят изменить федеральный закон, разрешающий продажу алкоголя ночью в общепите 

Волга Ньюс 2 часа назад
Фото: Самарская газета
Депутаты предлагают запретить розничную продажу алкоголя при оказании услуг общественного питания в ночное время. Это касается объектов, которые находятся в нежилых помещениях многоквартирных домов.
Председатель Самарской губернской думы Виктор Сазонов отметил, что законодательная инициатива была принята и будет направлена в субъекты Приволжского федерального округа.
"У нас есть ассоциация законодателей в округе и, я надеюсь, что все регионы ПФО поддержат нашу инициативу, а это будет плюсом для принятия решения на уровне совета законодателей федерации и госдумы", — подчеркнул он.
Кроме того, депутаты отметили, что будет подготовлена еще одна подобная инициатива. Она затронет объекты с общей площадью зала обслуживания посетителей менее 50 кв. м, которые расположены в нежилых помещениях многоквартирных домов, в том числе встроенных и встроенно-пристроенных.
Напомним, что 27 марта принят проект поправок в областной закон «О мерах по ограничению потребления (распития) алкогольной продукции», разрешающий ночную торговлю в местах общепита. Это было сделано в рамках приведения регионального закона в соответствие с федеральным, так как согласно законодательству РФ, субъекты России не могут устанавливать дополнительные ограничения времени.
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