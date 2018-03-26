В Самарской области предложили увеличить штрафы за производство молочки с пальмовым маслом

Депутаты Самарской губернской думы предложили внести изменения в законодательство по борьбе с контрафактом. Об этом сообщил председатель комитета парламента по промышленности, предпринимательству и торговле Вячеслав Малеев.

— Контрафактная продукция сейчас есть практически в каждой сфере — и в автопроме, и в пищевой промышленности, и в производстве медикаментов, — пояснил Вячеслав Малеев . — Действующие штрафы не останавливают нарушителей. Новые санкции могут стать барьером для производителей.

Также политики предложили ввести в качестве наказания для недобросовестных производителей такую меру, как изъятие оборудования. Они готовы разработать соответствующие поправки в действующее законодательство.

На сегодняшний день в Самарской области наиболее серьезной проблемой называют продажу контрафактных молочных продуктов. Специалисты регулярно выявляют на прилавках сливочное масло, сметану, творог, которые не соответствует требованиям по жирно-кислотному составу. Связано это с тем, что предприниматели используют растительный жир для производства продукции. Как правило, речь идет о пальмовом масле.