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В Самарской области предложили увеличить штрафы за производство молочки с пальмовым маслом
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В Самарской области предложили увеличить штрафы за производство молочки с пальмовым маслом 

63.ru 52 минуты назад
Фото: 63.ru
Депутаты Самарской губернской думы предложили внести изменения в законодательство по борьбе с контрафактом. Об этом сообщил председатель комитета парламента по промышленности, предпринимательству и торговле Вячеслав Малеев.
— Контрафактная продукция сейчас есть практически в каждой сфере — и в автопроме, и в пищевой промышленности, и в производстве медикаментов, — пояснил Вячеслав Малеев. — Действующие штрафы не останавливают нарушителей. Новые санкции могут стать барьером для производителей.
Также политики предложили ввести в качестве наказания для недобросовестных производителей такую меру, как изъятие оборудования. Они готовы разработать соответствующие поправки в действующее законодательство.
На сегодняшний день в Самарской области наиболее серьезной проблемой называют продажу контрафактных молочных продуктов. Специалисты регулярно выявляют на прилавках сливочное масло, сметану, творог, которые не соответствует требованиям по жирно-кислотному составу. Связано это с тем, что предприниматели используют растительный жир для производства продукции. Как правило, речь идет о пальмовом масле.
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