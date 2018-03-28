В Самарской области увеличили штрафы за нелегальную продажу рыбы и раков

В Самарской области с браконьерами решили бороться рублем. Причем через торговцев. Губернская дума одобрила увеличение штрафов для тех, кто продает рыбу и раков на территориях общего пользования вне установленных мест.

Для граждан сумма взыскания теперь будет составлять от 3 до 4,5 тысяч рублей. Должностным лицам будут назначать штрафы в размере 15-50 тысяч рублей, а юридическим — 15-45 тысяч рублей. Повторное нарушение будет обходиться дороже. Для граждан размер штрафа составит 4,5-5 тысяч рублей, для должностных лиц — 40-50 тысяч рублей, а для юрлиц — 75-100 тысяч рублей.