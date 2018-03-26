Почти на 5% увеличилось производство яиц в Нижегородской области

Фермеры Нижегородской области произвели 19,3 тысяч тонн скота и птицы на убой за январь — февраль 2018 года. Также в регионе увеличились надои молока и выросло производство яиц. Об этом сообщается на сайте Нижегородстата.

Сельскохозяйственные предприятия Нижегородской области в январе-феврале этого года получили 72,5 тысячи тонн молока, что на 1,7% больше 2017 года. Надои молока от одной коровы возросли с 855 до 908 кг в сравнении с результатами прошлого года за тот же период. 204,4 млн яиц произведено в регионе в начале года.

Объем сельскохозяйственной продукции составил 5,1 млрд рублей, что на 1,9% меньше, чем за январь-февраль 2017 года.

Ранее сообщалось, что нижегородцы стали сажать больше картофеля на продажу.