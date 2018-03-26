Роспотребнадзор выпустит рекомендации по маркировке полезных продуктов «Светофор» до конца недели

Роспотребнадзор выпустит методические рекомендации «Светофор» по маркировке полезных продуктов на этой неделе. Об этом заявила в ходе Всероссийского съезда производителей и переработчиков молока глава Роспотребнадзора Анна Попова

«Сейчас мы выпускаем методические рекомендации по маркировке, которые мы называем «Светофор». Это маркировка продуктов в зависимости от ее пользы. Если продукция не содержит вредных жиров, излишков соли и сахара, если все соответствует, то производитель может маркировать продукт зеленой полоской. Это не будет специальная этикетка. Вся честная и правильная молочная продукция будет промаркирована зеленым. Методические рекомендации выходят на этой неделе», — заявила А. Попова.

В ноябре 2017 г. Роспотребнадзор выступил с инициативой ввести цветовую маркировку продуктов по степени вредности. Предполагается помечать продукты зеленым, желтым или красным цветом: продукты с низким, средним и высоким содержанием сахара, соли, насыщенных жиров соответственно.