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Роспотребнадзор выпустит рекомендации по маркировке полезных продуктов «Светофор» до конца недели
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Роспотребнадзор выпустит рекомендации по маркировке полезных продуктов «Светофор» до конца недели 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Роспотребнадзор выпустит методические рекомендации «Светофор» по маркировке полезных продуктов на этой неделе. Об этом заявила в ходе Всероссийского съезда производителей и переработчиков молока глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Сейчас мы выпускаем методические рекомендации по маркировке, которые мы называем «Светофор». Это маркировка продуктов в зависимости от ее пользы. Если продукция не содержит вредных жиров, излишков соли и сахара, если все соответствует, то производитель может маркировать продукт зеленой полоской. Это не будет специальная этикетка. Вся честная и правильная молочная продукция будет промаркирована зеленым. Методические рекомендации выходят на этой неделе», — заявила А. Попова.
В ноябре 2017 г. Роспотребнадзор выступил с инициативой ввести цветовую маркировку продуктов по степени вредности. Предполагается помечать продукты зеленым, желтым или красным цветом: продукты с низким, средним и высоким содержанием сахара, соли, насыщенных жиров соответственно.
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