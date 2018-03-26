Чем вреден растворимый кофе

Кофе является любимым напитком многих людей. Этот напиток условно можно разделить на две основных категории — натуральный и растворимый. Натуральный кофе выпускается в виде молотого порошка и не содержит химических добавок. Для изготовления молотого кофе берут плоды кофейного дерева, слегка обжаривают их, а затем мелют. Данный продукт является полностью натуральным и подвергается минимальной обработке в процессе приготовления.

Как делают растворимый напиток?

Технология производства растворимого напитка намного сложнее. Этот напиток является продуктом промышленной переработки. Зерна кофе в процессе его приготовления сначала обжаривают, затем перемалывают и заваривают. После этого напиток подвергают выпариванию, в процессе которого из него удаляется вода. В полученный порошок добавляют различные ароматизаторы и кофейное масло. Делают это потому, что продукт теряет свои вкусовые свойства в процессе изготовления. Натурального кофе в таком напитке содержится меньше половины, остальное — это различные химические примеси.

Какой кофе вреднее?

Основные преимущества растворимого кофе — это быстрота его приготовления, а также намного более продолжительный период хранения. Однако проведенные учеными исследования продемонстрировали, что употребление этого продукта в больших количествах может представлять опасность для здоровья. Как выяснилось, растворимый кофе активизирует процесс выработки желудочного сока, поэтому употребление его, особенно натощак, противопоказано людям, имеющим болезни ЖКТ. Особенно вреден растворимый кофе без кофеина. Из этого напитка кофеин извлекается при помощи растворителей (дихлорметана либо этилацетата) и кислот.

Содержание же кофеина в обычном растворимом кофе на пятьдесят процентов больше, нежели в молотом. А кофеин тем временем вызывает привыкание. У человека, который часто пьет растворимый кофе, может возникнуть зависимость, проявляющаяся появлением раздражительности, головных болей, сонливости в случае невозможности выпить чашку кофе.

Сообщение Чем вреден растворимый кофе появились сначала на Умная.