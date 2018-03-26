10 рецептов по-настоящему вкусных постных блюд

Великий пост близится к концу, не за горами самая строгая — Страстная неделя. Наступает время, когда простые блюда вроде жареной картошки, борща и риса с овощами уже сильно надоели, а поститься предстоит еще долго. В поисках новых рецептов мы отправились в те рестораны, где есть постное меню, и посмотрели, что особенного там готовят. Шеф-повара охотно поделились с нами своими секретами аппетитных и вкусных постных блюд.

Пшенная каша на кокосовом молоке с чатни из тыквы и облепихи и попкорном

Фото: предоставлено рестораном

{} Это блюдо для завтрака из ресторана «Мечтатели» делает его изысканным и совсем нескучным. Правда, чатни — варенье из облепихи и тыквы — придется приготовить заранее. Если же оно уже готово, то сборка блюда занимает времени не больше, чем готовится обычная пшенная каша.

Ингредиенты:

Пшено (отваренное) — 150 г Кокосовое молоко — 120 г Сахар — 15 г Соль — 3 г Попкорн — 10 г Чатни (варенье, заваренное в сиропе из облепихи и тыквы) — 10 г Сахарная пудра — 3 г Для чатни из тыквы и облепихи:

Мякоть тыквы — 1 стакан

Облепиха — 2 ст. л.

Сахар — 1 стакан

Вода — 0,5 стакана

Как готовить:

Варенье из тыквы с облепихой затруднительно приготовить в маленьком объеме, поэтому лучше его сделать заранее на несколько порций, хранить в холодильнике и использовать по мере необходимости. Облепиху можно взять замороженную.

Мякоть тыквы нарежьте кубиками. Сварите сироп из сахара и воды: просто смешайте одно с другим и доведите до кипения на небольшом огне при непрерывном помешивании. В сироп опустите ягоды облепихи, доведите ягоды в сиропе до кипения, но не кипятите. Добавьте нарезанную кубиками тыкву, перемешайте и варите, помешивая, на слабом огне, пока кубики тыквы не станут прозрачными. Чатни из тыквы готово! Его можно хранить в холодильнике и использовать постепенно.

Сваренное до готовности пшено и кокосовое молоко смешайте в сотейнике, выпарите лишнюю жидкость, добавьте по вкусу соль и сахар. Подавайте, выложив сверху чатни и попкорн. Посыпьте сахарной пудрой. В ресторане «Мечтатели» используют малиновую пудру, но это, скорее, ради эстетики, на вкус это не влияет. Приятного аппетита!

Котлеты Архиерейские

Фото: предоставлено рестораном

{} Рецептом этих вкусных и сытных постных котлет из грецких орехов, картофеля и грибов с нами поделился шеф-повар ресторана Гастроцентр «Зарядье» Павел Петухов.

Ингредиенты:

Фарш для котлет архиерейских — 200 г Грибы белые жареные — 20 г Соус Аджика — 80 г Петрушка — 3 г Панировочные сухари — 20 г Масло растительное для жарки — 30 г Для фарша:

Орех грецкий — 100 г Картофель очищенный — 500 г Хлеб белый — 150 г Лук репчатый — 100 г Соль — 10 г Чеснок очищенный — 6 г Перец черный горошек/молотый — 2 г Масло растительное — 20 мл Для соуса Аджика:

Помидоры — 730 г Кинза — 15 г Чеснок очищенный — 16 г Соль — 3 г Перец черный горошек/молотый — 1 г Базилик зеленый свежий — 15 г Перец чили — 10 г Как готовить:

Для соуса Аджика все ингредиенты смешать в блендере, добавить соль и перец.

Приготовить фарш для котлет. Картофель испечь и очистить от кожуры. Репчатый лук произвольно нарезать и чуть обжарить. Сложить в блендер ядра грецкого ореха, картофель, ломтики белого хлеба без корочки, чуть намочив их водой, лук репчатый. Все измельчить в блендере. Получившийся фарш заправить солью, чесноком, перцем и растительным маслом.

Сформировать из фарша шарики, запанировать в сухарях и обжарить на растительном масле. Подавать котлеты с жареными белыми грибами и соусом Аджика.

Салат из баклажанов с соусом песто

Фото: предоставлено рестораном

{} Еще один рецепт от того же шеф-повара — салат из баклажан с соусом песто. Вообще песто, гуакамоле и другие густые ароматные соусы — это то, что нужно, чтобы превратить просто постную еду в фантастически вкусные и ароматные ресторанные кушанья!.

Ингредиенты:

Микс салатов — 15 г Помидоры розовые — 80 г Баклажан жареный — 150 г Соус песто без сыра — 30 г Семечки подсолнуха — 5 г Масло оливковое — 10 г Для приготовления жареного баклажана:

Баклажан свежий — 150 г Чеснок очищенный — 2 г Кинза — 6 г Соус соевый — 20 г Масло растительное — 20 г Соус томатно-имбирный — 80 г Для томатного соуса с имбирём:

Помидоры — 50 г Базилик — 20 г Свежий корень имбиря — 10 г Соль — по вкусу

Для соуса песто без сыра:

Базилик зеленый свежий — 20 г Орех кедровый — 5 г Масло оливковое — 60 г Сок лимонный свежевыжатый — 3 г Соль — 1 г Как готовить:

Для соуса песто все ингредиенты пропустить через блендер. Так же приготовить и томатно-имбирный соус — просто пробить все ингредиенты в блендере.

Баклажаны нарезать длинными ломтиками и замариновать в смеси чеснока, кинзы, соевого соуса, растительного масла и томатно-имбирного соуса. Дать постоять 15-20 минут и пожарить до готовности.

Для подачи сладкие помидоры нарезать кружками. Поместить в центр тарелки соус песто. Вокруг него разложить кружки помидоров, сбрызнуть их оливковым маслом, баклажаны уложить волной на помидоры, украсить миксом салатов и посыпать семечками.

Трофье Аль Песто — итальянские макароны с соусом песто

Фото: предоставлено рестораном

{} Макароны с разными добавками — великолепный вариант для поста. Весь секрет — в этих самых добавках. Они могут сделать пасту фантастически вкусной! Своим рецептом макарон с соусом песто с нами поделился шеф-повар ресторана Christian Кристиан Лоренцини.

Ингредиенты

Макароны Трофье — 120 г Песто (без пармезана) — 45 г Оливковое масло — 20 г Лук-шалот — 10 г Кенийская фасоль — 20 г Розовый перец — 1 г Базилик — 2 г Как готовить:

Приготовить соус песто: смешать в блендере пучок зеленых листьев базилика, несколько стручков кенийской фасоли, пару столовых ложек оливкового масла, пригоршню арахиса и зубчик чеснока. Все измельчить в блендере. Получается ярко-зеленый густой и ароматный соус — песто.

Отдельно пожарить на сковородке лук-шалот на оливковом масле. Макароны Трофье сварить и по готовности переместить в сковороду. Перемешать их с маслом и луком-шалот, затем снять с огня и добавить песто, снова перемешать. Подать на тарелке, украсив кенийской фасолью и листиками ароматного свежего базилика, заправить розовым перцем.

Крифарото Мэ Домато — греческие макароны с томатами

Фото: предоставлено рестораном

{} Еще один рецепт макарон, на этот раз по-гречески, мы почерпнули из коллекции бренд-шефа ресторана Molon Lave Стаматиса Цилиаса. Готовятся они очень просто, а тахини-паста в сочетании с помидорчиками черри придает им совершенно особый вкус!

Ингредиенты:

Макароны орзо — 150 г Черри помидоры — 30 г Лук-порей — 5 г Вяленый томат — 30 г Тахини паста — 20 г Петрушка — 6 г Как готовить:

Лук-порей нарезать и слегка обжарить на оливковом масле. Отварить орзо (их еще называют ризони, это одна из форм укороченных итальянских макарон). В готовые исходящие паром макароны добавить порезанные на половинки помидоры черри, обжаренный лук-порей и вяленые томаты, нарезанные соломкой. Полить тахини пастой (ее можно купить готовой в большинстве крупных супермаркетов). Подать, украсив петрушкой.

Баклажаны с соусом гуакамоле и сладким чили

Фото: предоставлено рестораном

{} Сочные помидоры, ароматные соусы, мясистый печеный баклажан! От этого блюда сразу текут слюнки! К нам он попал прямиком из кухни ресторана Moregrill.

Ингредиенты:

Баклажан — 160 г Соус сладкий чили — 40 г Соус гуакамоле — 50 г Сыр тоффу — 20 г Помидоры черри — 20 г Корн — 5 г Лук репчатый — 2 г Для соуса гуакамоле:

Мякоть авакадо — 100 г Помидоры конкоссе — 15 г Лук красный — 10 г Кинза — 2 г Для соуса Сладкий чили:

Соус терияки — 75 г Сок лимона — 75 г Кунжутное масло — 5 г Сладкий соус чили — 15 г Как готовить:

Баклажан запечь целиком. В ресторане Moregrill их запекают в углях, но можно сделать это и в духовке (потребуется примерно 40 минут). Готовый баклажан вынуть из духовки, завернуть в фольгу и дать остыть примерно 15 минут. После этого шкурка будет с него легко сниматься.

Для приготовления соуса гуакамоле соединить в блендере мякоть авокадо, помидоры конкоссе (то есть очищенные от шкурки и семечек), красный сладкий лук и зелень кинзы. Все измельчить и взбить в блендере до однородной консистенции.

Для соуса Сладкий чили просто соединить все ингредиенты для него и тщательно перемешать.

Помидоры черри и сыр тофу слегка обжарить. На тарелку выложить запеченный баклажан, сверху поместить сыр тофу. Добавить соус Сладкий чили и гуакамоле. Украсить помидорками черри, нарезанным репчатым луком и мини-зеленью.

Теплый салат с киноа, запеченными овощами и салатом романо

Фото: предоставлено рестораном

{} Этот рецепт от шеф-повара ресторана Soho Country Club Евгения Чередниченко — именно то, что нужно, причем не только для поста, но и для витаминной диеты. Тут столько овощей, столько вкусов и ароматов! Сразу забываешь о том, что постная еда может кому-то казаться скучной или однообразной!

Ингредиенты:

Киноа — 40 г Кабачок — 40 г Баклажан — 40 г Перец болгарский — 40 г Помидор — 50 г Редис красный — 15 г Томаты черри — 20 г Листья салата Романо — 20 г Дли грибной икры:

Грибы шампиньоны — 100 г Лук репка — 20 г Петрушка — 10 г Соль — 2 г Перец черный молотый — 1 г Для соуса из петрушки:

Петрушка — 40 г Орехи кедровые — 3 г Соль — 2 г Сахар — 3 г Масло растительное — 50 г Для приготовления «земли из бородинского хлеба»:

Бородинский хлеб — 150 г Чеснок — 7 г Соль — 2 г Как готовить:

Для приготовления «земли из бородинского хлеба», которая понадобится впоследствии, натереть хлеб на крупной терке, добавить соль и мелко рубленый чеснок. Перемешать и слегка подсушить.

Грибы для грибной икры мелко порезать и обжарить до готовности на растительном масле вместе с луком. Затем чуть остудить и, добавив нарезанную петрушку, пробить в блендере до состояния однородной массы. Затем довести до вкуса, добавив соль и перец.

Все ингредиенты для соуса из петрушки пробить в блендере.

Кабачок, баклажан, сладкий перец и помидор запечь в духовке до готовности. Порезать мякоть овощей мелким кубиком. Смешать овощи и грибную икру. Сформировать шарики по 10 г каждый и обвалять в «земле из бородинского хлеба».

Киноа отварить до готовности (15 минут на медленном огне).

На тарелку выложить готовую отварную крупу киноа, рядом разложить шарики из овощей в бородинской хлебной крошке. Украсить обожжёнными листьями романо и вяленными томатами черри. Полить соусом из петрушки. Блюдо подавать теплым.

Сладкие креветки, запеченные в духовке

Фото: предоставлено рестораном

{} Еще один супер-диетический рецепт — от шеф-повара ресторана «Честная кухня» Сергея Ерошенко. Это сладкие креветки. Ведь морепродукты в пост есть можно, и этим надо обязательно пользоваться!

Как готовить:

Тигровые креветки разрезать пополам, промыть, посыпать сухим тимьяном, мелко рубленым чесноком, солью, перцем. сбрызнуть оливковым маслом и соком лимона. Запечь при температуре 180 градусов в течение 6 минут с половинкой лимона.

Для сальсы из помидоров берем томаты конкассе (без шкурки и семечек) нарезаем мелкими кубиками, добавляем по вкусу оливковое масло, сухие травы (базилик, тимьян), соль, лимонный сок.

Готовые креветки, поливаем сальсой, украшаем кинзой и подаем теплыми.

Грузинский салат Броцеули

Фото: предоставлено рестораном

И напоследок — два выразительных рецепта из грузинской кухни от шеф-повара ресторана Казбек Мамии Джоджуа.

Ингредиенты:

Листья мяты — 5 г Листья тархуна — 10 г Листья петрушки — 5 г Укроп — 5 г Кинза — 5 г Цицмати — 15 г Огурцы очищенные — 20 г Лук зеленый — 5 г Помидоры розовые — 100 г Гранат — 15 г Соус Наршараб — 20 г Сванская соль — 2 г Как готовить:

Листья зелени промыть, просушить, порвать руками и к ним добавить нарезанные дольками помидоры и огурцы. Выложить в тарелку, посыпать зернами граната, сванской солью и полить гранатовым соусом Наршараб. Готово!

Пеламуши

Фото: предоставлено рестораном

{} Пеламуши — это старинный грузинский десерт из винограда и кукурузной муки. Вкус у него насыщенный виноградный, с лёгким привкусом вина. Это необычное блюдо — просто подарок для поста, когда так не хватает вкусового разнообразия! К тому же Мамия Джоджуа делает его с лесными орехами и изюмом, что добавляет еще больше вкусов.

Ингредиенты:

Сироп виноградный — 50 г Сок виноградный красный — 1 л Мука кукурузная — 175 г Сахар — 50 г Лесной орех — 30 г Изюм — 50 г Как готовить:

Виноградный сок довести до кипения, затем на медленном огне выпарить до половины. Добавить виноградный сироп. Все время перемешивая и постепенно всыпая муку, замешать единую однородную массу.

Подавать горячим в чугунном горшочке с лесными орехами и изюмом. Просто фантастика!

Пробуйте, и пусть ваш постный стол не будет скучным!

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