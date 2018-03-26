Вареники с вишней

Вам понадобится:

Тесто:

— 3 стакана муки;

— ⅔ стакана холодной воды;

— 1 яйцо;

— соль.

Тесто для постных вареников:

— 2 стакана муки;

— ½ стакана воды;

— соль.

Начинка:

— 2 стакана вишни;

— щепотка соли;

— ¼ стакана сахара для засыпки вишни;

— сливочное масло для смазывания.

Если вишня замороженная, то лучше ее заранее разморозить. Сок от вишни соберите, его можно использовать для приготовления соуса. Из свежей достаньте косточки.

Из 200 г муки, яйца, соли и воды заместить крутое тесто.

Дайте тесту полежать полчаса завернутым в пищевую пленку, обомните и оставьте еще на 20 минут. Затем раскатайте тесто скалкой до толщины примерно 2 мм. Тонким бокалом вырежьте кружочки

В центр каждого круга выложить вишню и посыпать сахаром.

Края тщательно защипать, если тесто сухое, смочите его рукой, окунув ее в воду.

Готовые вареники отварите в чуть подсоленном кипятке примерно 8—10 минут.

Стекший сок от вишни смешайте с ложкой сахара и сметаной (или без сметаны, по вашему вкусу) и полейте им отваренные вареники.

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