Вареники с вишней 

Вам понадобится:
Тесто:
— 3 стакана муки;
— ⅔ стакана холодной воды;
— 1 яйцо;
— соль.
Тесто для постных вареников:
— 2 стакана муки;
— ½ стакана воды;
— соль.
Начинка:
— 2 стакана вишни;
— щепотка соли;
— ¼ стакана сахара для засыпки вишни;
— сливочное масло для смазывания.
Если вишня замороженная, то лучше ее заранее разморозить. Сок от вишни соберите, его можно использовать для приготовления соуса. Из свежей достаньте косточки.
Из 200 г муки, яйца, соли и воды заместить крутое тесто.
Дайте тесту полежать полчаса завернутым в пищевую пленку, обомните и оставьте еще на 20 минут. Затем раскатайте тесто скалкой до толщины примерно 2 мм. Тонким бокалом вырежьте кружочки
В центр каждого круга выложить вишню и посыпать сахаром.
Края тщательно защипать, если тесто сухое, смочите его рукой, окунув ее в воду.
Готовые вареники отварите в чуть подсоленном кипятке примерно 8—10 минут.
Стекший сок от вишни смешайте с ложкой сахара и сметаной (или без сметаны, по вашему вкусу) и полейте им отваренные вареники.
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