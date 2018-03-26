«Север греет» Рашида Рахманова

Скандинавские шеф-повара сделали новую нордическую кухню образцовой для всего мира. Причем саму эту кухню трудно экспортировать — как раз по причине ее принципов, которыми теперь пользуются в разных частях света.

Один из них — использование локальных продуктов, то есть того, что дает окружающая повара природа, даже если она дает только оленину, ягоды и мох.

Другой важный принцип — использование традиционных для региона техник: вроде копчения, соления, мочения, квашения — то есть того, что не всегда понятно носителям других кулинарных культур.

Рашид Рахманов в своей книге «Север греет», вышедшей в издательстве «Эксмо», показывает, как все это близко жителю России, страны, пятая часть которой находится за полярным кругом. И как на основе рецептов и техник коренных народов Севера можно создать современную северную кухню — только уже российскую. А главное — все это рецепты не только для ресторана, но и для обычной домашней кухни.

Рашид при этом — едва ли не главный в России пропагандист перуанской кухни. Он учился в школе Гастона Акурио, шефа, который сделал кухню Перу всемирно известной, а после учебы стажировался и работал в нескольких перуанских ресторанах в Испании. Рашид долгое время работал в Перми, где был бренд-шефом нескольких ресторанов, и пиком его карьеры в этом городе стал Gastroport — гастробар с перуанской и осовремененной пермской кухней. Сейчас он готовит к запуску латиноамериканский ресторан Metis в Екатеринбурге.

Мы публикуем три рецепта из его северной книги — с комментариями автора.

Коми-пермяцкий салат с солониной из лосятины

«Наверное, в этом салате сочетаются все способы, которыми таежные уральцы заготавливали продукты на долгие зимы. Это и засолка мяса лося (солонина), и квашение капусты, и маринование грибов, и мочение ягод (например, брусники).

Как и многие северные блюда, солонина появилась из-за необходимости запасать продукты на долгие зимы. Так консервировали мясо лося и оленя: его натирали солью и складывали в подобие холодильника — в яму в промерзлом грунте, выложенную камнями, — а потом засыпали землей. Такой способ был распространен среди многих народов Севера (якутов, эвенов, эвенков, нганасанов).

Этот салат для меня олицетворяет историю и культурные традиции народов Северного Урала. Мы используем мокрый посол, потому что он имеет некоторые преимущества перед сухим. При мокром посоле соль проникает в мясо быстрее и распределяется равномерно, продукт получается нежным и умеренно соленым (в отличие от сухого, где мясо сильно обезвоживается, становясь сухим и жестким). Кроме того, солевой раствор проще насытить специями».

Коми-пермяцкий салат с солониной из лосятины, квашеной капустой, моченой брусникой и толченым картофелем

Рецепт взят из книги «Север греет» Рашида Рахманова, издательство «Эксмо».

«Наверное, в этом салате сочетаются все способы, которыми таежные уральцы заготавливали продукты на долгие зимы. Это и засолка мяса лося (солонина), и квашение капусты, и маринование грибов, и мочение ягод (например, брусники). Несколько рецептов вы найдете в этой книге в соответствующих разделах. Отдельно остановлюсь на солонине из лосятины. Как и многие северные блюда, солонина появилась из-за необходимости запасать продукты на долгие зимы. Так консервировали мясо лося и оленя: его натирали солью и складывали в подобие холодильника — в яму в промерзлом грунте, выложенную камнями, — а потом засыпали землей. Такой способ был распространен среди многих народов Севера (якутов, эвенов, эвенков, нганасанов). Этот салат для меня олицетворяет историю и культурные традиции народов Северного Урала. Мы используем мокрый посол, потому что он имеет некоторые преимущества перед сухим. При мокром посоле соль проникает в мясо быстрее и распределяется равномерно, продукт получается нежным и умеренно соленым (в отличие от сухого, где мясо сильно обезвоживается, становясь сухим и жестким). Кроме того, солевой раствор проще насытить специями.»

Вятская губница

«В русской национальной кухне грибам всегда отводилось почетное место. Они занимали его не только на крестьянском, но и на царском столе. Особенно ценились соленые грибы — ароматные грузди и пахнущие свежей хвоей рыжики. Из грибов варили супы, их добавляли в щи. Очень популярны были и пироги с грибами.

Губница — грибной суп, грибовница. Такое название суп получил потому, что в Вятском регионе, как и вообще на Русском Севере, грибы называли губами. Говорят, что родиной губницы является Вятка, и впервые этот суп начали готовить в северной части Вятской губернии.

В традиционном варианте суп варят из белых грибов, подосиновиков и подберезовиков. Можно приготовить его из замороженной смеси, но ничто не сравнится со вкусом свежих сезонных грибов. Так что как только увидите в конце лета и начале осени бабушек, предлагающих купить эти грибочки, непременно воспользуйтесь моментом и приготовьте настоящую вятскую губницу».

Вятская губница — традиционный суп из сезонных грибов

Рецепт взят из книги «Север греет» Рашида Рахманова, издательство «Эксмо».

«В русской национальной кухне грибам всегда отводилось почетное место. Они занимали его не только на крестьянском, но и на царском столе. Особенно ценились соленые грибы — ароматные грузди и пахнущие свежей хвоей рыжики. Из грибов варили супы, их добавляли в щи. Очень популярны были и пироги с грибами.

Губница — грибной суп, грибовница. Такое название суп получил потому, что в Вятском регионе, как и вообще на Русском Севере, грибы называли губами. Говорят, что родиной губницы является Вятка, и впервые этот суп начали готовить в северной части Вятской губернии. В традиционном варианте суп варят из белых грибов, подосиновиков и подберезовиков. Можно приготовить его из замороженной смеси, но ничто не сравнится со вкусом свежих сезонных грибов. Так что как только увидите в конце лета и начале осени бабушек, предлагающих купить эти грибочки, непременно воспользуйтесь моментом и приготовьте настоящую вятскую губницу.»

Черинянь

«В Печоре ежегодно проводится гастрономический фестиваль «Черинянь-гаж». Из названия, наверное, вы уже поняли, что его главное блюдо — рыбный пирог.

Коми очень гостеприимный народ. «Приходи чай пить», — так они зазывают гостя. А когда вы придете, непременно увидите на столе среди угощений традиционный рыбный пирог черинянь (в переводе с языка коми «чери» — «рыба», «нянь» — «хлеб»).

Различные пироги-рыбники всегда были традиционной едой зырян, они запекали в тесте рыбу целиком, прямо с чешуей. Кроме рыбы в пирог добавляли яйцо, зелень и различные крупы».

Черинянь, или традиционный рыбный пирог коми-зырян

Рецепт взят из книги «Север греет» Рашида Рахманова, издательство «Эксмо».

«В Печоре ежегодно проводится гастрономический фестиваль «Черинянь-гаж». Из названия, наверное, вы уже поняли, что его главное блюдо — рыбный пирог. Коми очень гостеприимный народ: «Приходи чай пить» — так они зазывают гостя. А когда вы придете, непременно увидите на столе среди угощений традиционный рыбный пирог черинянь (в переводе с языка коми «чери» — «рыба», «нянь» — «хлеб»). Различные пироги-рыбники всегда

были традиционной едой зырян, они запекали в тесте рыбу целиком, прямо с чешуей. Кроме рыбы в пирог добавляли яйцо, зелень и различные крупы.»