8 рецептов приготовления сочного филе-миньона

Филе-миньон не обладает внушительными размерами ти-бона или интенсивным мясным вкусом, свойственным стерт стейку. Тем не менее среди всех отрубов именно он считается самым дорогим и ценным. Тому есть простое объяснение — для филе-миньон берут центральную часть говяжьей вырезки. Мышца, из которой вырезается отруб, не принимает участие в двигательной активности, поэтому в стейке содержится минимальное количество жира. За счет такого расположения мясо получается нежным, сочным и невероятно мягким.

При высокой степени прожарки филе-миньон теряет свою сочность. Чтобы получить румяную корочку снаружи и сочное, розовое в разрезе мясо, филе— миньон рекомендуется готовить до прожарки medium rare. Поскольку стейк содержит малое количество жира, при приготовлении главное не передержать его на огне и не пересушить. Вот 8 классических рецептов, следуя которым можно приготовить достойный филе-миньон даже в домашних условиях.

— Филе-миньон с овощами —

Ингредиенты:

6 стейков филе-миньон весом по 140-150 гр. 950 мл. говяжьего бульона 3 средних лука-порей, только белые и нежно зеленые части, разделить вдоль, промыть и связать в пучок 12 крупных луковиц жемчужного лука, очистить 3 средних моркови, нарезать по диагонали на 2,5-сантиметровые кусочки 450 гр. брокколи, разделить на 12 соцветий 4 цукини весом по 150 гр., нарезать по диагонали на 2,5-сантиметровые кусочки 1/3 чашки мелко нарезанной петрушки 3 ст.л. мелко нарезанного шнитт-лука 2 ст.л. красного винного уксуса 2 ст.л. воды 1 ст.л. мелко нарезанного эстрагона 1/3 чашки оливкового масла Соль и крупно молотый перец

Приготовление:

В большой кастрюле довести до кипения бульон. Добавить лук-порей, накрыть крышкой и варить на слабом огне до готовности, около 5 минут. Шумовкой переложить лук-порей в стеклянную форму для выпечки и накрыть фольгой. Повторить с остальными овощами: отварить жемчужный лук и морковь в течение примерно 12 минут, затем около 4 минут брокколи и в течение 2 минут цукини. Лук-порей нарезать поперек на небольшие кусочки. Накрыть форму для выпечки фольгой. Накрыть крышкой кастрюлю с бульоном.

В маленькой миске смешать зелень петрушки с зубчиками чеснока, уксусом, водой и эстрагоном. Добавить оливковое масло, приправить солью и перцем и перемешать.

Разогреть духовку до 160 °C. Бульон снова довести до кипения. Выложить в него стейки, накрыть крышкой и готовить на слабом огне в течение 3 минут. Мясо перевернуть и продолжать готовить, еще около 3 минут. Между тем овощи поставить в духовку, запекать в течение примерно 3 минут.

Овощи выложить на тарелку. Поверх разместить стейк, полить мясо ложкой бульона. Щедро посыпать солью и перцем. Перед подачей полить оливковым маслом с травами.

— Стейк Диана —

Ингредиенты:

1 ст.л. сливочного масла 1/2 ст.л. оливкового масла 4 медальона из говядины весом около 90 грамм каждый, толщиной около 2 см. 1 маленький лук-шалот, измельчить 1 зубчик чеснока, измельчить 100 гр. шляпок грибов, нарезать на кусочки толщиной 0,6 см. 1/4 стакана коньяка или бренди 2 ч.л. дижонской горчицы 1/4 чашки густых сливок 1/4 чашки соус демиглас 2 ч.л. вустерского соуса 1 ст.л. мелко нарезанного зеленого лука 1 ч.л. мелко нарезанной петрушки Острый соус, например, Табаско Соль и свежемолотый перец

Приготовление:

В большой сковороде растопить сливочное масло, добавить оливковое. Приправить мясо солью и перцем и обжарить на сильном огне, пока оно не подрумянится снизу, примерно 1 минуту. Перевернуть и готовить еще около 45 секунд, затем переложить на тарелку и накрыть фольгой.

Добавить в сковороду лук-шалот, чеснок и готовить на умеренном огне, помешивая, до появления аромата, около 20 секунд. Выложить грибы, приправить солью и перцем и готовить до мягкости, около 2 минут. Снять с огня, добавить коньяк и поджечь. Когда пламя утихнет, выложить горчицу и сливки и готовить на среднем огне в течение 1 минуты. Влить соус демиглас, вустерский соус, добавить зеленый лук и петрушку, приправить солью, перцем и острым соусом.

Выложить мясо и накопившийся сок в сковороду. Готовить на медленном огне примерно 1 минуту, пока все хорошо не прогреется. Разложить мясо по тарелкам, полить ложкой соуса и подавать.

— Сэндвич с вырезкой —

Ингредиенты:

900 гр. филе-миньона, нарезать кусочками толщиной 1,2 см. 110 гр. сливочного масла, нарезать небольшими кусочками 6 зубчиков чеснока, измельчить 4 зеленых лука, измельчить 670 гр. грибов шиитаке, тонко нарезать 1,5 ч.л. порошка чили 1,5 ч.л. сушеного тимьяна Крупно молотого черного перца 2 чашки мясного бульона 2 чашки красного сухого вина 1 ст.л. соевого соуса 1 ч.л. кукурузного крахмала, растворенного в 1 ст.л. холодной воды 2 багета Оливковое масло Соль

Приготовление:

В большой глубокой сковороде растопить 4 столовые ложки сливочного масла. Добавить 1/3 измельченного чеснока и весь зеленый лук. Готовить на умеренно сильном огне в течение 1 минуты. Добавить грибы и готовить пока они немного не размягчатся, около 2 минут. Затем добавить порошок чили, тимьян и 1 чайную ложку перца. Продолжать готовить на умеренном огне, помешивая, до тех пор, пока грибы не подрумянятся, около 5 минут. Влить бульон, вино, соевый соус и довести до кипения. Готовить на медленном огне, пока объем жидкости не уменьшится до 1 чашки, около 40 минут. Перемешать с растворенным кукурузным крахмалом. Готовить, помешивая, пока немного не загустеет, около 2 минут. Приправить солью; держать в теплом месте.

Разогреть в духовке верхний гриль (бройлер). Разрезать багет на 3 части, каждый кусок разделить вдоль пополам. В маленькой кастрюле растопить оставшиеся 4 столовые ложки сливочного масла. Добавить оставшийся чеснок и готовить на слабом огне до появления аромата, около 4 минут. Смазать багет чесночным маслом и слегка посыпать солью. Запекать под грилем хлеб, выложив срезанной стороной вверх, в течение примерно 1 минуты, до золотистого цвета.

Разогреть сковороду-гриль. Смазать кусочки мяса маслом; приправить солью и перцем. Обжарить мясо партиями, перевернув один раз, до прожарки medium rare. Окунуть мясо в грибной соус и выложить на багет. Сверху полить ложкой соуса, закрыть сэндвич второй половинкой багета и подавать.

— Филе-миньон в кисло-сладком соусе —

Ингредиенты:

450 гр. вырезки, нарезать на кусочки по 2,5 см. 3,5 ст.л. сахара 1/3 чашки + 1 столовая ложка рапсового масла 3 ст.л. соевого соуса 3 ст.л. азиатского рыбного соуса 2 ст.л. белого уксуса 1 ч.л. рисового вина (опционально) 6 шт. зеленого лука, нарезать на небольшие кусочки 1 маленький красный лук, тонко нарезать 3 зубчика чеснока, измельчить 1 ст.л. сливочного масла Кресс-салат и лайм для подачи Соль и свежемолотый перец

Приготовление:

В миске перемешать мясо с 1/2 столовой ложки сахара, 1 столовая ложка масла и по 1 чайной ложки соли и перца. Дать постоять при комнатной температуре в течение 1 часа.

В маленькой миске смешать оставшиеся 3 столовые ложки сахара с соевым соусом, рыбным соусом, уксусом и вином. Сильно раскалить большую неглубокую сковороду. Добавить оставшуюся 1/3 чашки масла, разогреть. Выложить мясо и готовить на сильном огне в течение 1 минуты, пока не подрумянится. Перевернуть мясо и готовить еще 1 минуту. Наклонить сковороду и слить почти всю жидкость, оставив лишь 1 столовую ложку. Добавить зеленый лук, красный лук и чеснок и готовить около 30 секунд. Влить смесь с соевым соусом, слегка встряхивая сковороду, чтобы смесь покрыла все мясо; довести жидкость до кипения. Добавить сливочное масло и готовить, встряхивая сковороду, пока масло не растает.

На тарелку выложить кресс-салат, затем говядину и овощи. Подавать с дольками лайма.

— Стейк со спаржей и томатной сальсой —

Ингредиенты:

4 филе-миньона весом по 200 гр. каждый, толщиной около 5 см. 110 гр. размягченного, несоленого сливочного масла 1/4 чашки крупно нарезанного базилика + веточки базилика для подачи 3,5 ст.л. каперсов 3/4 ч.л. мелко натертой лимонной цедры 3/4 ч.л. измельченного чеснока 2 средних желтых помидора, срезать кожицу, вырезать сердцевину и мелко нарезать 1/3 чашки мелко нарезанного красного лука 2 ст.л. оливкового масла 2 ч.л. рисового уксуса 1 ч.л. мелко натертой апельсиновой цедры 2 нити шафрана, измельчить 2 ст.л. рапсового масла 450 гр. спаржи, обжаренной на гриле Соль и свежемолотый перец

Приготовление:

В кухонном комбайне смешать масло крупно нарезанный базилик, 2 столовые ложки каперсов, лимонную цедру и чеснок. Приправить солью и перцем, переложить в небольшую миску.

В миске смешать помидоры с луком, оливковым маслом, уксусом, апельсиновой цедрой и шафраном. Приправить солью и перцем. Разогреть расовое масло в большой, тяжелой сковороде. Стейки посолить и поперчить, выложить их на сковороду и готовить на сильном огне, пока они хорошо не подрумянятся со всех сторон. Переложить стейки на тарелку и слить жидкость из сковороды. Вернуть мясо на сковороду и добавить масло с базиликом. Уменьшите огонь до умеренно высокого и готовить, поливая мясо маслом, пока оно не достигнет прожарки medium rare. Снять сковороду с огня, переложить стейки на блюдо и накрыть фольгой. Добавить в сковороду оставшиеся 1,5 столовые ложки каперсов и нашинкованный базилик.

На тарелку выложить томатную сальсу, спаржу, стейк, полить мясо ложкой масла с каперсами и базиликом. Украсить мясо веточками базилика и подавать.

— Филе-миньон с соусом и овощами —

Ингредиенты:

1/4 чашки свежего лимонного сока 1 ч.л. мелко тертой лимонной цедры 1/2 чашки коричневого сахара 2 ст.л. оливкового масла 4 филе-миньона весом по 170 гр. каждый, перевязать бечевкой 1 ст.л. сладкой паприки 1 чашка мясного бульона 1/4 стакана сметаны 1 небольшой желтый лук, измельчить 1 красный лук, нарезать толстыми ломтиками 1 красный перец 1 желтый перец 220 гр. тонкой спаржи, нарезать кусочками длиной 2,5 см. 1 ст.л. рапсового масла 2 ст.л. сливочного масла Свежемолотый перец Соль

Приготовление:

В блендере смешать лимонный сок, лимонную цедру, сахар, 1/2 чайной ложки перца и оливковое масла до получения однородной массы. Положить говядину в неглубокую миску и добавить весь маринад, зарезервировав 2 столовые ложки. Стейки обвалять в маринаде. Накрыть крышкой и поставить в холодильник на 1 час.

Между тем обжарить в небольшой сковороде на умеренном огне паприку, встряхивая сковороду, от 3 до 4 минут. Переложить ее на тарелку, дать остыть. В маленькой кастрюле разогреть бульон и варить, пока объем жидкости не уменьшится до 2/3 чашки. Добавить паприку, сметану и желтый лук и готовить на умеренном огне, пока смесь немного не загустеет, 6-7 минут. Включить в духовке верхний гриль. Смазать красный лук оставшимися 2 столовыми ложками маринада и разложить его на сковороде вместе с красным и желтым перцами. Запекать под верхним грилем в течение примерно 15 минут, периодически переворачивая, до тех пор, пока овощи слегка не обуглятся. Переложить перец в миску, накрыть крышкой и оставить на 15 минут. Грубо нарезать красный лук. С перцев снять кожицу, очистить от семян и нарезать на кусочки по 1 см.

Довести в средней кастрюле до кипения подсоленную воду. Добавить спаржу и варить примерно 3 до 4 минуты. Слить воду и остудить спаржу под прохладной, проточной водой. Разогреть духовку до 230 °C. Разогреть в жаростойкой сковороде расовое масло. Стейки обсушить, приправить солью и перцем. Обжарить на умеренном огне, пока они не подрумянятся со всех сторон. Переместить сковороду в духовку и готовить стейки до прожарки medium rare. Переложить стейки на разделочную доску и дать отдохнуть 10 минут.

Соус разогреть. Прогреть перед подачей овощи. На тарелку выложить стейк, добавить овощи и полить все соусом.

— Филе-миньон с ароматным маслом —

Ингредиенты:

2 чашки томатного сока 1/4 чашки перцовой водки 2 ст.л. свежего сока лайма 1 ст.л. + 1 ч.л. вустерского соуса 1 ст.л. тертого хрена 1 ч.л. острого соуса 1/2 ч.л. сельдерейной соли 1/2 ч.л. молотого перца 4 стейка филе-миньон весом около 170 гр. каждый, толщиной около 4 см. Оливковое масло Соль

Томатное масло с хреном

4 ст.л. размягченного сливочного масла 1 высушенный на солнце помидор в масле, слить масло и измельчить 1 зубчик чеснока, измельчить 1,5 ч.л. тертого хрена 1 ч.л. свежего сока лайма 1/4 ч.л. молотого перца 1/4 ч.л. крупной соли

Приготовление:

В стеклянной миске смешать томатный сок, водку, сок лайма, вустерский соус, хрен, острый соус, сельдерейную соль и перец. Выложить стейки. Накрыть маринад с мясом и убрать в холодильник на 1,5 часа, время от времени мясо переворачивать. Достать стейки из холодильника, дать постоять мясу при комнатной температуре 30 минут.

Для масла: смешать все ингредиенты в комбайне до получения однородной массы. Завернуть масло в пленку, скатать колбаску, скрутить концы пленки и плотно запечатать. Охладить масло в течение 30 минут.

Разжечь гриль. Слегка смазать решетку маслом. Стейки обсушить, смазать оливковым маслом. Приправить щедро мясо солью. Обжарить над умеренно сильным огнем, время от времени переворачивая, до прожарки medium rare. Дать мясу отдохнуть. Затем переложить его на тарелки, сверху выложить ложку томатного масла с хреном и подавать.

— Филе-миньон с перцем и коньяком —

Ингредиенты:

2 филе-миньона весом по 170 гр. каждый, толщиной около 4-5 см. 1/4 стакана коньяка 1 ст.л. сливочного масла 1 ст.л. растительного масла 1/2 ч.л. крупно молотого черного перца 2 больших лука-шалот, измельчить 1/4 чашки мясного бульона Соль

Приготовление:

Полить стейки 1 столовой ложкой коньяка и дать постоять при комнатной температуре в течение 45 минут. В тяжелой сковороде растопить 1/2 столовую ложку сливочного масла, добавить 1/2 столовой ложки растительного масла. Натереть стейки с обеих сторон перцем. Когда сковорода разогреется, выложить стейки и обжарить на сильном огне до образования снизу корочки, около 2 минут. Перевернуть мясо и продолжать готовить, пока не появится корочка с другой стороны, около 2 минут. Продолжайте готовить на умеренном огне, перевернув один раз, до прожарки medium rare. Переложить стейки на тарелку, держать в тепле.

Растопить оставшееся 1/2 столовой ложки сливочного масла, добавить 1/2 столовой ложки растительного масла. Выложить лук-шалот, готовить на умеренно сильном огне, часто помешивая, пока он не станет прозрачным, около 3 минут. Добавить оставшиеся 3 столовые ложки коньяка. Поджечь и готовить на сильном огне, пока пламя не погаснет. Добавить говяжий бульон и готовить, пока жидкость не уменьшится до 1/4 стакана, от 2 до 3 минут.

Приправить стейки солью и разложить по тарелкам. Сверху полить стейк ложкой соуса.