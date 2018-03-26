Сергей Иванов предложил предупреждать покупателей о вредной пище

В частности, законодателям необходимо принять закон об обозначении вредной и полезной еды, считает Иванов . Для удобства покупателей это можно сделать в цвете — «по принципу светофора».

"Одна маркировка не спасет, надо, прежде всего, объяснять молодежи, что если много пить кока-колы и есть гамбургеров или жареных цыплят, то последствия будут нехорошими и достаточно быстро", — считает Иванов.

Так, надо информировать о пальмовом масле, которым сейчас разбавляют огромное количество еды в России, заметил спецпредставитель президента. По его словам, указание о наличии данного ингредиента никак не появляется на упаковках — даже несмотря на то, что глава государства обращал внимание на необходимость такого предупреждения.

Минсельхоз уже неоднократно выступал за введение обязательной маркировки для продуктов с растительными жирами. Актуальности проблеме добавляет тот факт, что в январе нынешнего года Россия увеличила импорт пальмового масла и его фракций на 27,8% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года (данные Росстата ).

Если говорить совсем объективно, то в торговых сетях давно уже нет молока, а продается только «молочный напиток», отметил Сергей Иванов. Он также раскритиковал производителей пищевой продукции, которые маркируют далеко не качественные товары надписью «эко».

"Это жулье, с ними надо бороться", — настаивает спецпредставитель главы государства.

Он также посоветовал законодателям принять поправки, касающиеся детского питания, ведь для него нормы"должны быть гораздо строже, чем для обычного питания".

Еще одно предложение Иванова касалось уже не пищи, а упаковки: он предложил поощрять магазины, предлагающие покупателям бумажные пакеты вместо полиэтиленовых. Ведь последние разлагаются столетиями. «И данную проблему надо решать и за счет введения утилизационных сборов, и постоянного их повышения, разработки новых технологий упаковки, использования специальной бумаги», — добавил Иванов.