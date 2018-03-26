Секреты настоящих стейков: стейк Марио Батали

Вторая родина Марио Батали — Италия. Поэтому неудивительно, что итальянские корни зачастую накладывают отпечаток на его многие кулинарные творения. Даже стейку шеф не удержался придать фирменный акцент. На ночь он оставляет стейк томиться в маринаде, затем обжаривает на гриле и подает с итальянским холодным соусом сальса верде.

Ингредиенты:

1/4 чашки мелко нарезанной петрушки 2 ст.л. мелко нарезанного розмарина 2 ст.л. мелко нарезанного тимьяна 4 зубчика чеснока, измельчить 1/4 чашки оливкового масла 2 скерт-стейка

Сальса верде

1 чашка листьев петрушки 1 чашка листьев базилика 1 чашка листьев мяты 2/3 чашки каперсов, обсушить 2 больших филе анчоусов, слить масло и нарезать 1 зубчик чеснока, нарезать 1 ст.л. дижонской горчицы 1 ч.л. сахара 1/4 чашки оливкового масла Соль и свежемолотый черный перец

Способ приготовления:

В маленькой миске смешать петрушку, розмарин, тимьян, чеснок и оливковое масло. Распределите смесь по стейкам. Накрыть мясо и убрать по крайней мере на 4 часа, а лучше на ночь в холодильник.

В блендере смешать петрушку с базиликом, мятой, каперсами, анчоусами, чесноком, горчицей и сахаром до однородной пасты. Не выключая блендер, медленно влить оливковое масло. Приправить солью и черным перцем.

Разжечь гриль. Очистить стейки от зелени из маринада, посолить, поперчить и обжарить на сильном огне в течение 3 минут. Затем перевернуть и продолжать жарить еще около 2 минут, пока мясо не достигнет прожарки medium-rare. Переложить стейки на разделочную доску и оставить отдыхать на 3 минуты. По желанию посыпать мясо копченой паприкой. Подавать стейки с соусом сальса верде.