10 секретов, которые помогут подать еду красиво

Мы привыкли думать, что сервировка блюд — высокая академическая наука, в которой правила и традиции значат очень и очень многое. Нарушить их в процессе поглощения идеально разложенной еды — значит совершить преступление против вкуса, пойти против принципов высокой кухни. Но представьте на секунду, что можно забыть о правилах и подавать пищу так, что ее вид будет вызывать не смятение от идеальности, а невероятное и непоборимое желание ее съесть. Мы решили собрать правила красивой подачи блюд, которые помогут сделать их настолько красивыми, насколько вообще может быть привлекательной пища. Уменьшите порции

Любой шеф-повар скажет вам, что красота блюда заключается в его лаконичности. А ее невозможно добиться, используя огромные порции. Конечно, тарелка весом в пару килограммов вызовет не меньший ажиотаж, но в погоне за эстетичностью стоит урезать порции до минимума. В случае необходимости лучше подать дополнительную порцию. Банки и доски

Подавайте бутерброды прямо на разделочной доске, а напитки в банках из под варенья — такие эсперименты благотворно повлияют на восприятие пищи и сделают трапезу настоящим пиром. Используйте салфетки

Грамотно подобранная и сложенная салфетка может стать отличным контрастом для блюда, придав ему необходимую визуальную привлекательность. Положите приборы на тарелку

Вообще, такой ход противоречит законам сервировки, но если у вас есть большая тарелка и небольшая порция, приборы на тарелке могут добавить визуальные рамки для блюда и стать дополнительным декоративным элементом. Покажите процесс

Процесс приготовления выглядит не менее аппетитно, чем готовое блюдо. Поэтому оставьте мелкие штрихи для того, чтобы выполнить их на виду едоков. Например, полить соусом блюдо можно прямо под носом нетерпеливого гостя. Это станет очень сильным стимулом для аппетита и просто красиво выглядит. Показывайте лучшие стороны

Поймите, какая самая яркая составная часть блюда может стать главной визуальной нотой сервировки и выдвиньте ее на главный план. Не стоит хоронить блюдо под соусом, листьями салата и прочими вспомогательными элементами. Больше простоты

Чем проще и минималистичнее тарелка и приборы, тем красивее смотрится на них еда. Это правило действительно работает, поэтому не стоит гнаться за усложнениями в посуде. Больше беспорядка

Идеальный порядок в стайлинге пищи уместен лишь в рекламе, но для подачи на стол можно добавить в блюдо немного аппетитного бардака, который только усилит ощущение естественности ингредиентов. Пускай салат будет нарезан слишком крупно, а из яичницы сочится желток — все это вам на руку. Создайте контраст

Так уж устроен наш мозг, что на яркие, контрастные цвета он реагирует сильнее, чем на монотонные оттенки или блеклые краски. Чем контрастнее блюдо — тем сильнее наша эмоциональная заинтересованность и, как следствие, аппетит. Для создания контраста можно использовать необычную посуду, скатерти, зелень и другие продукты, которые на ваш взгляд могут стать частью вкусовой и цветовой палитры идеального блюда. Больше естественности

Выжатый лимон, рваная руками зелень, хлеб, разломанный на неровные кусочки — все это взывает к чему-то потаенному, к тому времени, когда не нужно было следовать законам застольного этикета и есть руками все, что приглянется взгляду.