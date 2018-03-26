Рецепт дня: Постные голубцы с перловкой

Голубцы без мяса с перловкой и грибами, которые можно есть в Великий пост: рецепт дня на Sobesednik.ru

Постный вариант голубцов без мяса, с грибами и перловой крупой — ну очень вкусно! Правильно сваренная перловка имеет нежную шелковую текстуру. В тандеме с припущенными овощами и ароматными лесными грибами — это настоящий шедевр!

Вам понадобится:

1 средний кочан капусты

0,7 стакана перловой крупы

1 луковица

1 морковка

половина корня сельдерея

5–6 замороженных грибов (лучше лесных)

10 свежих шампиньонов

2 ст. л. растительного масла

соль

свежемолотый черный перец (по вашему вкусу)

Как готовить:

Вырежьте кочерыжку у капустного кочана, погрузите его в кипящую подсоленную воду на несколько минут, снимите листочки. Срежьте утолщения на листьях.

Подготовленные листья пока отложите в сторонку, приготовьте начинку.

Перловку тщательно промойте, обдайте кипятком. Залейте большим количеством холодной воды, доведите до кипения и варите на среднем огне 20 мин. Откиньте на дуршлаг.

Очищенные репчатый лук, морковь, корень сельдерея, лесные грибы и шампиньоны нарежьте небольшими кубиками. Спассеруйте на ложке растительного масла. Добавьте отваренную перловку и потомите минут 10 на медленном огне, чтобы крупа и овощи отдали друг другу свои ароматы. Приправьте солью и перцем, перемешайте.

Разложите на рабочей поверхности стола капустные листья, выложите на край каждого по паре столовых ложек начинки, заверните конвертиком.

Выложите голубцы на противень или в большую жаропрочную форму, влейте полстакана кипятка и поместите в разогретую до 180o духовку минут на 20 — 25.

Для соуса грибы порежьте довольно мелко, слегка обжарьте на среднем огне в масле 5–7 мин., добавьте муку и 300 г воды. Варите, помешивая, до загустения, 10 мин.

Достаньте из духовки голубцы, посыпьте зеленым луком, полейте соусом или подайте его отдельно! Очень вкусно!

Совет: Вы можете сколько угодно видоизменять начинку, добавляя разные виды крупы (гречку, рис, кускус и т.д., дополнять это мелко нарезанным болгарским перцем, кабачком, капустой, фасолью…)