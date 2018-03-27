Ещё
Рецепт дня: Постный суп из сушеных грибов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Рецепт дня: Постный суп из сушеных грибов 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Фото: ИД "Собеседник"
Постный суп из сушеных белых грибов можно приготовить за 45 минут: рецепт читайте на Sobesednik.ru.
Суп из сушеных белых грибов с картофелем и морковью без привычных сливок — блюдо постное и более легкое, которое позволит насладиться чистым ароматом лесных грибов. А главное — если заранее замочить грибы на ночь, то с самим приготовлением можно уложиться менее чем в один час.
Вам понадобится:
горсть сушеных грибов
4 ст. л. перловки
2 картофелины
1 небольшая морковь
1 луковица
1 небольшой корешок сельдерея
1,5 л воды
1–2 ст. л. растительного масла
1–2 лавровых листа
несколько горошин душистого перца
соль (по вкусу)
зелень для подачи
Как готовить:
Тщательно промойте грибы проточной водой. Замочите на ‪2–3 час. (можно на ночь)‬ в холодной воде.
Во многих источниках советуют перед использованием сушеные грибы предварительно отварить. Вероятно, доля разумного в этом есть, однако так лучше не делать. При таком способе приготовления большая часть грибного аромата и духа останется в воде, которую вы просто выльете.
Морковь натрите на средней терке, очищенную луковицу нарежьте мелкими кубиками. Картофель помойте, почистите и нарежьте кубиками.
Разогрейте сковороду с растительным маслом, обжарьте сначала лук, потом добавьте морковь. Помешивая, обжарьте до мягкости.
Влейте в кастрюлю 1,5 л воды, добавьте очищенный корень сельдерея. Он в этом рецепте неспроста. Его задача — добавить аромат блюду. Выложите нарезанный картофель, замоченные грибы, перловку, посолите.
Долейте воду, в которой были замочены грибы (лучше процедить ее через марлю), увеличьте огонь, доведите до кипения, а затем уменьшите температуру и варите суп, прикрыв кастрюлю крышкой, не менее получаса.
Выключите огонь, в кастрюлю добавьте лавровый лист и душистый перец и дайте постоять-отдохнуть хотя бы 15 мин., после чего выньте сельдерей, разлейте суп по тарелкам, подавайте, посыпав мелко нарезанной зеленью. Ах, как же это вкусно и ароматно!
А еще лучше про кастрюльку с супом из сухих грибов забыть на сутки примерно: именно завтра он будет таким, что вы язык проглотите!
ИД «Собеседник»: последние новости
Как сохранить свежесть и упругость кожи с помощью трав: 10 рецептов Как постройнеть к лету: пошаговая инструкция Пищу в школах, детсадах и больницах будут готовить с йодированной солью
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Принц Гарри и Меган Маркл готовы стать родителями4
Синди Кроуфорд показала редкое семейное фото
Блюда, которые могут храниться почти вечно5
Высказывания Макаренко, которые актуальны сегодня4
У Веры Брежневой новая молодая соперница
Видео
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
00:43
Как сделать прическу в фольклорном стиле
Мода
02:29
Что стало с Шепелевым после встречи с Фриске
Звёзды
10:03
Как живет сейчас главная Красная шапочка СССР
Звёзды
00:57
Как сделать макияж для селфи
Красота
00:09
У Веры Брежневой новая молодая соперница
Звёзды
02:02
Милявская рассказала о наркотической зависимости
Звёзды
04:02
Одноклассник рассказал о травле Брежневой в школе
Звёзды
01:40
Волочкова показала, как моется в бане
Звёзды
04:55
ЧП: что должен знать ребенок, чтобы спастись
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение