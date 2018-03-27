Рецепт дня: Постный суп из сушеных грибов 

Постный суп из сушеных белых грибов можно приготовить за 45 минут: рецепт читайте на Sobesednik.ru.
Суп из сушеных белых грибов с картофелем и морковью без привычных сливок — блюдо постное и более легкое, которое позволит насладиться чистым ароматом лесных грибов. А главное — если заранее замочить грибы на ночь, то с самим приготовлением можно уложиться менее чем в один час.
Вам понадобится:
горсть сушеных грибов
4 ст. л. перловки
2 картофелины
1 небольшая морковь
1 луковица
1 небольшой корешок сельдерея
1,5 л воды
1–2 ст. л. растительного масла
1–2 лавровых листа
несколько горошин душистого перца
соль (по вкусу)
зелень для подачи
Как готовить:
Тщательно промойте грибы проточной водой. Замочите на 2–3 час. (можно на ночь) в холодной воде.
Во многих источниках советуют перед использованием сушеные грибы предварительно отварить. Вероятно, доля разумного в этом есть, однако так лучше не делать. При таком способе приготовления большая часть грибного аромата и духа останется в воде, которую вы просто выльете.
Морковь натрите на средней терке, очищенную луковицу нарежьте мелкими кубиками. Картофель помойте, почистите и нарежьте кубиками.
Разогрейте сковороду с растительным маслом, обжарьте сначала лук, потом добавьте морковь. Помешивая, обжарьте до мягкости.
Влейте в кастрюлю 1,5 л воды, добавьте очищенный корень сельдерея. Он в этом рецепте неспроста. Его задача — добавить аромат блюду. Выложите нарезанный картофель, замоченные грибы, перловку, посолите.
Долейте воду, в которой были замочены грибы (лучше процедить ее через марлю), увеличьте огонь, доведите до кипения, а затем уменьшите температуру и варите суп, прикрыв кастрюлю крышкой, не менее получаса.
Выключите огонь, в кастрюлю добавьте лавровый лист и душистый перец и дайте постоять-отдохнуть хотя бы 15 мин., после чего выньте сельдерей, разлейте суп по тарелкам, подавайте, посыпав мелко нарезанной зеленью. Ах, как же это вкусно и ароматно!
А еще лучше про кастрюльку с супом из сухих грибов забыть на сутки примерно: именно завтра он будет таким, что вы язык проглотите!