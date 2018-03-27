Рецепт дня: Постный суп из сушеных грибов

Постный суп из сушеных белых грибов можно приготовить за 45 минут: рецепт читайте на Sobesednik.ru

Суп из сушеных белых грибов с картофелем и морковью без привычных сливок — блюдо постное и более легкое, которое позволит насладиться чистым ароматом лесных грибов. А главное — если заранее замочить грибы на ночь, то с самим приготовлением можно уложиться менее чем в один час.

Вам понадобится:

горсть сушеных грибов

4 ст. л. перловки

2 картофелины

1 небольшая морковь

1 луковица

1 небольшой корешок сельдерея

1,5 л воды

1–2 ст. л. растительного масла

1–2 лавровых листа

несколько горошин душистого перца

соль (по вкусу)

зелень для подачи

Как готовить:

Тщательно промойте грибы проточной водой. Замочите на ‪2–3 час. (можно на ночь)‬ в холодной воде.

Во многих источниках советуют перед использованием сушеные грибы предварительно отварить. Вероятно, доля разумного в этом есть, однако так лучше не делать. При таком способе приготовления большая часть грибного аромата и духа останется в воде, которую вы просто выльете.

Морковь натрите на средней терке, очищенную луковицу нарежьте мелкими кубиками. Картофель помойте, почистите и нарежьте кубиками.

Разогрейте сковороду с растительным маслом, обжарьте сначала лук, потом добавьте морковь. Помешивая, обжарьте до мягкости.

Влейте в кастрюлю 1,5 л воды, добавьте очищенный корень сельдерея. Он в этом рецепте неспроста. Его задача — добавить аромат блюду. Выложите нарезанный картофель, замоченные грибы, перловку, посолите.

Долейте воду, в которой были замочены грибы (лучше процедить ее через марлю), увеличьте огонь, доведите до кипения, а затем уменьшите температуру и варите суп, прикрыв кастрюлю крышкой, не менее получаса.

Выключите огонь, в кастрюлю добавьте лавровый лист и душистый перец и дайте постоять-отдохнуть хотя бы 15 мин., после чего выньте сельдерей, разлейте суп по тарелкам, подавайте, посыпав мелко нарезанной зеленью. Ах, как же это вкусно и ароматно!

А еще лучше про кастрюльку с супом из сухих грибов забыть на сутки примерно: именно завтра он будет таким, что вы язык проглотите!