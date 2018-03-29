Рецепт дня: Постный вариант супа харчо

Разнообразьте свой стол в Великий пост ароматным харчо без мяса: рецепт на Sobesednik.ru

Постный харчо — великолепный насыщенный ароматный суп кавказской кухни, который покорит ваше сердце и ваш желудок с первой ложки! И пускай вас не смущает то, что в нем нет мяса, вы этого и не заметите — настолько он хорош! Попробуйте!

Вам понадобится:

2,5–3 л воды

3–4 средние

картофелины

1 морковка

1–2 луковицы

1/2 стакана риса

1 пучок петрушки

1/2 стакана томатной пасты

1/2 стакана грецких орехов

2–5 зубчиков чеснока

50 г растительного масла

1 ч. л. хмели-сунели

1 ч. л. молотого кориандра

соль (по вкусу)

Как готовить:

Почистите картофель. Промойте под холодной проточной водой, разрежьте на четвертинки. Переложите их в глубокую кастрюлю, залейте водой так, чтобы жидкость была выше уровня картофеля хотя бы на 10–12 см, и поставьте на огонь. После закипания воды уменьшите температуру и варите картофель до полной готовности, на это уйдет примерно 10–15 мин.

Пока варится картофель, подготовьте все остальные ингредиенты. Орехи переложите в полиэтиленовый пакет, выпустите из него воздух, закрутите и поколотите скалкой. Это самый простой, быстрый и чистый способ измельчить орехи.

Рис переберите, удалите поврежденные зерна, поместите его в дуршлаг и промойте холодной проточной водой. Оставьте рисовые зерна в дуршлаге, чтобы стекла лишняя жидкость.

Лук, морковь, чеснок почистите, промойте овощи проточной водой вместе с пучком свежей петрушки. Морковь сначала нарежьте кольцами толщиной около 5 миллиметров, а потом соломкой. Чеснок нарежьте лепестками, лук — мелкими кубиками.

Возьмите казан или глубокую толстостенную кастрюлю, поставьте на плиту, влейте 50 г растительного масла.

Когда масло раскалится, очень аккуратно добавьте к нему томатную пасту и потушите ее, помешивая, в течение 2–3 мин.

Добавьте лук, чеснок и морковь, обжарьте овощи до полуготовности в течение 3–4 мин. Затем положите в казан измельченные грецкие орехи и специи. Продолжайте обжаривать еще 3–5 мин. и после залейте 2,5–3 л воды.

Доведите жидкость до кипения, заложите в казан промытый рис, уменьшите огонь до среднего и варите до полной готовности риса (15–20 мин.). Посолите. Добавьте в казан отваренный картофель, нарезанную петрушку и варите суп еще 5 мин.

Выключите плиту, накройте казан крышкой и дайте супу настояться 7–10 мин.

Постный суп харчо подается в горячем виде. Дополнить эту вкуснятину можно постным майонезом на основе яблок, сои или крахмала. Также по желанию перед подачей каждую порцию супа можно посыпать измельченной зеленью кинзы, петрушки, укропа, базилика или зеленого лука.

Хороши будут к такому супчику несколько кусочков ржаного постного хлебушка или постные булки! Готовьте с любовью и наслаждайтесь вкусной постной едой! Приятного аппетита!

Совет: Специи, указанные в данном рецепте, можно дополнить любыми другими, которые подходят для приготовления супов, например чесночным порошком, чабером, шалфеем и другими.