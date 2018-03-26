Как появилась пудра

80 лет назад одна из косметических компаний выпустила первую в мире компактную пудру. Ее эволюцию проследила «Вечерка».

Сегодня пудра есть в каждой женской сумочке, а «перекочевала» она туда из Древнего Египта. Именно там появилось средство, считающееся ее «прародителем». Египетские красавицы пользовались высушенной белой глиной. Вслед за ними пудрой стали пользоваться римлянки — и если кокетки из бедных слоев населения наносили на лицо бобовую и пшеничную муку, то модницы побогаче пудрили носик смесью мела с ядовитыми свинцовыми белилами. Конечно, для их здоровья бесследно это не проходило.

Чудо-средство было популярно и в Средневековье, а в Россию его привез Петр I.

Настоящая «пудровая» революция случилась в начале ХХ века, когда для изготовления порошка стали использовать тальк, а вредный свинец заменила безопасная окись цинка. В 1923 году во Франции появилась первая компактная пудра, ставшая хитом среди киноактрис. А в 1938 году в продаже появилась и более демократичная ее версия.

Сегодня женщины по всему миру ежегодно «изводят» 700 тонн пудры. Прилавки ломятся от всевозможных предложений на любой вкус и кошелек. Выбор пудры зависит не только от оттенка, но и от функциональных особенностей.

С ее помощью можно создать эффект бархатной кожи, убрать жирный блеск, закрепить макияж и даже увлажнить или подлечить кожу лица.

НАДО ЖЕ!

Существует специальная съедобная «пудра для свиданий». Ее изготавливают на основе картофельного крахмала с добавлением пищевых добавок и ароматизаторов — она абсолютно безвредная и даже приятная на вкус. Правда, увлекаться и есть ее ложками все равно не рекомендуется.

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