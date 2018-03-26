Ещё
Как появилась пудра
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как появилась пудра 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
80 лет назад одна из косметических компаний выпустила первую в мире компактную пудру. Ее эволюцию проследила «Вечерка».
Сегодня пудра есть в каждой женской сумочке, а «перекочевала» она туда из Древнего Египта. Именно там появилось средство, считающееся ее «прародителем». Египетские красавицы пользовались высушенной белой глиной. Вслед за ними пудрой стали пользоваться римлянки — и если кокетки из бедных слоев населения наносили на лицо бобовую и пшеничную муку, то модницы побогаче пудрили носик смесью мела с ядовитыми свинцовыми белилами. Конечно, для их здоровья бесследно это не проходило.
Чудо-средство было популярно и в Средневековье, а в Россию его привез Петр I.
Настоящая «пудровая» революция случилась в начале ХХ века, когда для изготовления порошка стали использовать тальк, а вредный свинец заменила безопасная окись цинка. В 1923 году во Франции появилась первая компактная пудра, ставшая хитом среди киноактрис. А в 1938 году в продаже появилась и более демократичная ее версия.
Сегодня женщины по всему миру ежегодно «изводят» 700 тонн пудры. Прилавки ломятся от всевозможных предложений на любой вкус и кошелек. Выбор пудры зависит не только от оттенка, но и от функциональных особенностей.
С ее помощью можно создать эффект бархатной кожи, убрать жирный блеск, закрепить макияж и даже увлажнить или подлечить кожу лица.
НАДО ЖЕ!
Существует специальная съедобная «пудра для свиданий». Ее изготавливают на основе картофельного крахмала с добавлением пищевых добавок и ароматизаторов — она абсолютно безвредная и даже приятная на вкус. Правда, увлекаться и есть ее ложками все равно не рекомендуется.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Невеселый порошок. Чем опасна пудра и стоит ли доверять косметике ручной работы
Вечерняя Москва: последние новости
«Египетская сила» и «Семеновна»: российские ученые вывели новые сорта перца и томата Как в Пьемонте делают домашнюю пасту и почему она такая крутая Специи помогают блюдам усвоиться
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Диагноз по ладони: о каких болезнях говорят руки2
6 важных «нельзя» для мам мальчиков1
Волочкова показала, как моется в бане249
11 женских качеств, которые нереально бесят мужчин3
Звезды, которые сначала говорят, а потом думают
Видео
00:43
Как сделать прическу в фольклорном стиле
Мода
02:29
Что стало с Шепелевым после встречи с Фриске
Звёзды
00:57
Как сделать макияж для селфи
Красота
02:02
Милявская рассказала о наркотической зависимости
Звёзды
01:40
Волочкова показала, как моется в бане
Звёзды
01:38
Фруктовые соки признаны смертельно опасными
Еда
00:58
Как сделать масло для ногтей в домашних условиях
Красота
00:43
Чехова похудела и показала откровенное фото
Звёзды
03:03
Долина показала грудь в экстремальном декольте
Звёзды
00:57
Как сделать макияж в фиолетовых тонах
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение