Кускус с креветками и спаржей

Очень полезное средиземноморское блюдо из креветок, кускуса и спаржи! Отличный вариант ужина для всех, кто неравнодушен к морепродуктам и заботится о своем здоровье!

Количество персон

4 чел Уровень сложности

Сложно

Рекомендуем к прочтению:

Греция: ленивые рецепты

Коктейль из киви с зеленью

Апельсиновый лимонад

Тыквенный пирог

Салат из моркови и яблок

Подготовка: 25 минут

Время приготовления: 40 минут

Количество: 4 порции

Ингредиенты:

2 лимона

1 стакан кускуса 3 ст. + 2 ч. ложки оливкового масла соль и перец (по вкусу)

1 маленький огурец без семечек (нарезать тонкими ломтиками)

1/2 красной луковицы (мелко нарезать)

1/2 стакана измельченной петрушки

1/2 стакана измельченных листьев мяты 450 г побегов спаржи (очистить)

450 г крупных креветок (очистить)

1/4 ч. ложки молотого кайенского перца

Способ приготовления

1. Поставьте духовку до 230°С. Сделайте цедру лимона 1 ч. ложку, отложите. В большую тару выдавите 3 ст. ложки лимонного сока. Второй лимон порежьте дольками.

2. Отварите кускус, охладите. В тару с лимонным соком положите 3 ст. ложки оливкового масла, кускус, огурец, лук, петрушку, мяту и соль по вкусу. Тщательно все перемешайте и отложите.

3. На противень положите спаржу, залейте ее 1 ч. ложкой оливкового масла, добавьте соль и перец. Готовьте 7 минут до мягкости. Пока спаржа готовится, в отдельной таре смешайте креветки с кайенским перцем, оставшейся 1 ч. ложкой оливкового масла и посолите по вкусу. Положите креветки на противень к спарже. Запекайте еще 7 минут.

4. При подаче спаржу и креветки посыпьте лимонной цедрой. Подавайте с ломтиками лимона.

Приятного аппетита!