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Кускус с креветками и спаржей
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Кускус с креветками и спаржей 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Очень полезное средиземноморское блюдо из креветок, кускуса и спаржи! Отличный вариант ужина для всех, кто неравнодушен к морепродуктам и заботится о своем здоровье!
Количество персон
4 чел  Уровень сложности
Сложно
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Подготовка: 25 минут
Время приготовления: 40 минут
Количество: 4 порции
Ингредиенты:
2 лимона
1 стакан кускуса 3 ст. + 2 ч. ложки оливкового масла соль и перец (по вкусу)
1 маленький огурец без семечек (нарезать тонкими ломтиками)
1/2 красной луковицы (мелко нарезать)
1/2 стакана измельченной петрушки
1/2 стакана измельченных листьев мяты 450 г побегов спаржи (очистить)
450 г крупных креветок (очистить)
1/4 ч. ложки молотого кайенского перца
Способ приготовления
1. Поставьте духовку до 230°С. Сделайте цедру лимона 1 ч. ложку, отложите. В большую тару выдавите 3 ст. ложки лимонного сока. Второй лимон порежьте дольками.
2. Отварите кускус, охладите. В тару с лимонным соком положите 3 ст. ложки оливкового масла, кускус, огурец, лук, петрушку, мяту и соль по вкусу. Тщательно все перемешайте и отложите.
3. На противень положите спаржу, залейте ее 1 ч. ложкой оливкового масла, добавьте соль и перец. Готовьте 7 минут до мягкости. Пока спаржа готовится, в отдельной таре смешайте креветки с кайенским перцем, оставшейся 1 ч. ложкой оливкового масла и посолите по вкусу. Положите креветки на противень к спарже. Запекайте еще 7 минут.
4. При подаче спаржу и креветки посыпьте лимонной цедрой. Подавайте с ломтиками лимона.
Приятного аппетита!
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