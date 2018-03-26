Как приготовить суп с креветками и фасолью

Суп из морепродуктов, консервированной фасоли и свежей зелени станет прекрасной альтернативой первого блюда для всей семьи! Суп получается наваристым и очень питательным!

Ингредиенты

Фенхель

1-2 шт лук 1 шт чеснок

4-6 зубчиков

оливковое масло

2-3 ч. л.

соль

по вкусу

черный перец

по вкусу

куриный или овощной бульон

1 л сушеный укроп

0,5 ч. л.

помидоры в собственном соку

1 банка (450 г)

консервированная фасоль

1 банка

креветки (очищенные)

450 г Способ приготовления

Рекомендуем к прочтению:

Горячий шоколад

Торт «Наполеон»

Новогодний салат

Клубничный компот

Английский рождественский кекс

Время готовки

45 мин Количество персон

4 чел Уровень сложности

Легко

Кухня

Международная

Приготовьте фенхель: помойте, почистите и порежьте кубиками. Лук почистите и мелко порубите. Чеснок натрите на мелкой терке.

Подогрейте масло в средней сковороде. Положите фенхель, лук и чеснок. Сделайте огонь меньше, посолите и пеперчите и тушите 5 минут.

Подогрейте бульон и доведите его до легкого кипения. Положите в него готовые овощи, укроп и варите 15-20 минут.

Положите в суп почищенные креветки, кубики помидоров и фасоль. Готовьте 10 минут.

Приятного аппетита!