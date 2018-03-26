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Как приготовить суп с креветками и фасолью
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Как приготовить суп с креветками и фасолью 

Карельские вести 1 час назад
Суп из морепродуктов, консервированной фасоли и свежей зелени станет прекрасной альтернативой первого блюда для всей семьи! Суп получается наваристым и очень питательным!
Ингредиенты
Фенхель
1-2 шт  лук  1 шт  чеснок
4-6 зубчиков
оливковое масло
2-3 ч. л.
соль
по вкусу
черный перец
по вкусу
куриный или овощной бульон
1 л  сушеный укроп
0,5 ч. л.
помидоры в собственном соку
1 банка (450 г)
консервированная фасоль
1 банка
креветки (очищенные)
450 г  Способ приготовления
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Время готовки
45 мин  Количество персон
4 чел  Уровень сложности
Легко
Кухня
Международная
Приготовьте фенхель: помойте, почистите и порежьте кубиками. Лук почистите и мелко порубите. Чеснок натрите на мелкой терке.
Подогрейте масло в средней сковороде. Положите фенхель, лук и чеснок. Сделайте огонь меньше, посолите и пеперчите и тушите 5 минут.
Подогрейте бульон и доведите его до легкого кипения. Положите в него готовые овощи, укроп и варите 15-20 минут.
Положите в суп почищенные креветки, кубики помидоров и фасоль. Готовьте 10 минут.
Приятного аппетита!
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